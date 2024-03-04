Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram

Кратный рост потребления мобильного трафика в Москве способствовал запуску нового этапа модернизации сети и масштабированию применения технологии MIMO. Это цифровое решение не только повысило скорость скачивания в гаджетах жителей и гостей столицы более чем на 46%, но и сформировало задел для увеличения количества абонентов в будущем.

За прошедший год пользователи в Москве потратили на общение, обмен, скачивание и просмотр фото и видео в различных онлайн‑сервисах на 6% больше мобильного трафика - общее потребление превысило 2323 петабайта. Этого хватило бы, чтобы один абонент посмотрел все восемь сезонов сериала «Игра престолов» в формате 4К чуть более миллиона раз.

Оптимальным решением для разгрузки сети мегаполиса стал запуск многопотоковой передачи данных Multiple Input - Multiple Output 4×4 (MIMO). Технология позволяет нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Это происходит за счет восьми антенн: четырех на передающей и четырех на приемной стороне. Антенны по параллельным каналам связи одновременно принимают сигналы от огромного числа пользователей.

MIMO, помимо прочего, стала платформой для интеграции новых современных стандартов связи. Технологию уже внедрили на востоке и юго‑востоке Москвы - Соколиной горе, Вешняках, Перово, Кузьминках, Люблино, Марьино, а также в Рязанском, Таганском и Южнопортовом районах. Модернизация оборудования продолжается и в других частях столицы.

«Завершив первый этап внедрения MIMO, а также за счет работ по увеличению емкости каналов связи мы уже разогнали скорость скачивания почти на 50%, а загрузки - на 155% в девяти районах города», - отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

По его словам, новое телеком‑оборудование станет технологическим подспорьем для 5G и усилит надежность сети на фоне непрерывного роста числа пользователей в столице.

В 2023 году специалисты компании в полтора раза увеличили скорость интернета в Новой Москве. Модернизация коснулась 10 поселений, в которых проживают свыше 100 тысяч человек.