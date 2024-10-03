03 октября 2024, 12:16

Россиянам перечислили способы открыть Gmail на устройствах с iOS

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Российские пользователи гаджетов Apple столкнулись со сбоями при использовании популярного почтового клиента Gmail — сервис перестал обновлять почту. Чтобы посмотреть письма, можно использовать несколько хитрых способов или просто импортировать почту в другой ящик. Об этом 360.ru рассказал директор ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что проблемы возникли только у части юзеров Gmail, использующих устройства с iOS.

«Говорят, что не у всех операторов связи этот сбой. То есть там в зависимости от оператора связи проблемы наблюдаются, они не у 100% пользователей», - объяснил эксперт.

Если проблемы с приложением все-таки возникли, зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или открыть web-версию почты, добавил специалист. Выходом из ситуации также может стать импорт почты.

«И еще один вариант - использовать сервис миграции. Зайти на xmail и импортировать всю почту с Gmail себе на mail. <…> Сервис миграции просто перетаскивает все письма на новый ящик с таким же именем», - сообщил он.

Зыков допустил, что сбои в работе сервиса могли возникнуть не из-за желания Google ограничить приложения для россиян, а из-за других факторов. В качестве примера он обратил внимание на замедление видеохостинга YouTube, который тоже принадлежит американской компании.

«Или [сбой может быть связан] с тем, что Gmail переехал на iOS на какие-то айпишники, которые связаны или близки к тем, что на YouTube. Это одна инфраструктура „гугловская“, отсюда и проблема», - предположил IT-эксперт.

Ранее в Google возникли проблемы с регистрацией новых аккаунтов для пользователей в России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев посоветовал россиянам использовать отечественные аналоги.

Google Интернет Apple
02 октября 2024, 14:20
Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей властям, согласно политике приватности в большинстве стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», - подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Telegram упорядочили и унифицировали политику приватности, но базовые принципы при этом не поменялись.

Бывший офицер армии США Скотт Беннет считает, что французское правосудие изменило отношение Дурова к политике конфиденциальности Telegram.

Telegram Павел Дуров
30 сентября 2024, 04:29
В США назвали Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители смогли раскрыть множество дел благодаря публичности каналов в Telegram, поэтому мессенджер превратился для них в незаменимого помощника. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что в открытых Telegram-каналах злоумышленники часто обсуждали даже убийства и теракты.

За последние пять лет спецслужбы США не раз привлекали преступников к ответственности с помощью ими же сказанных слов. Кроме того, правоохранители использовали мессенджер при проникновении в преступные группировки. Издание отметило, что все это сделало Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб.

До появления мессенджера преступники использовали форумы в даркнете, недоступные обычным пользователям, поэтому власти могли прикрыть их только на основании судебных постановлений.

Как пояснил бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков, Сет Герц, Telegram удобен для преступников, так как его пользователи часто используют один и тот же аккаунт на разных форумах. И следователи могут благодаря этому получить их «дорожную карту».

Ранее появилась информация, что в России могут заблокировать IT-мессенджер Discord.

США Преступления Соцсети Telegram
27 сентября 2024, 17:02
Google решит проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Google сохранят доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учетных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.

Google ограничил возможность регистрации новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов. Это подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, что возможность использования ранее зарегистрированных аккаунтов сохраняется.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отметил, что россияне смогут создавать Google-аккаунты , несмотря на введенные ограничения, поскольку для этого достаточно иметь только электронную почту, без необходимости указывать номер телефона.

Google Блокировки
25 сентября 2024, 05:36
В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Приложения на телефоне могут быть заражены вирусами, если они скачаны с непроверенных сайтов и показывают стороннюю рекламу, запрашивают слишком много разрешений или просто копируют настоящие программы. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы - вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», - предупредил парламентарий.

Немкин отметил, что их основная цель - получение доступа к личным данным пользователя. В частности, к контактам, паролям и банковской информации, которые злоумышленники могут использовать для распространения вредоносного контента или кражи денег.

Вторая категория опасных приложений - это программы, запрашивающие доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

И, наконец, третья - фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. С их помощью также воруют персональную информацию пользователей, поэтому всегда нужно проверять источник скачиваний и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее в «Билайне» предупредили о новой мошеннической схеме , когда аферисты звонят абонентам под видом операторов и предлагают мобильные тарифы со скидкой.

Интернет Госдума РФ Депутаты Россия

Новости по теме