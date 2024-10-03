03 октября 2024, 14:22

Сбои зафиксировали в работе Telegram

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Пользователи фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил сервис Downdetector.

По его информации, в 13:52 поступило около 20 сообщений о затруднениях в работе. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются дольше обычного. Кроме того, сбои фиксировались с пяти до шести часов утра.

Накануне телеканал RTVI сообщал о сбоях в работе «Альфа-банка». По его данным, у некоторых пользователей не работали система быстрых платежей и мобильное приложение, а у сотрудников банка - внутренние программы.

В начале сентября с мощнейшей за два года кибератакой столкнулся Rutube. Вернуться к штатному режиму работы видеохостинга удалось примерно спустя два часа.

Интернет Telegram
03 октября 2024, 12:16
Россиянам перечислили способы открыть Gmail на устройствах с iOS
Unsplash
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Российские пользователи гаджетов Apple столкнулись со сбоями при использовании популярного почтового клиента Gmail — сервис перестал обновлять почту. Чтобы посмотреть письма, можно использовать несколько хитрых способов или просто импортировать почту в другой ящик. Об этом 360.ru рассказал директор ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что проблемы возникли только у части юзеров Gmail, использующих устройства с iOS.

«Говорят, что не у всех операторов связи этот сбой. То есть там в зависимости от оператора связи проблемы наблюдаются, они не у 100% пользователей», - объяснил эксперт.

Если проблемы с приложением все-таки возникли, зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или открыть web-версию почты, добавил специалист. Выходом из ситуации также может стать импорт почты.

«И еще один вариант - использовать сервис миграции. Зайти на xmail и импортировать всю почту с Gmail себе на mail. <…> Сервис миграции просто перетаскивает все письма на новый ящик с таким же именем», - сообщил он.

Зыков допустил, что сбои в работе сервиса могли возникнуть не из-за желания Google ограничить приложения для россиян, а из-за других факторов. В качестве примера он обратил внимание на замедление видеохостинга YouTube, который тоже принадлежит американской компании.

«Или [сбой может быть связан] с тем, что Gmail переехал на iOS на какие-то айпишники, которые связаны или близки к тем, что на YouTube. Это одна инфраструктура „гугловская“, отсюда и проблема», - предположил IT-эксперт.

Ранее в Google возникли проблемы с регистрацией новых аккаунтов для пользователей в России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев посоветовал россиянам использовать отечественные аналоги.

Google Интернет Apple
02 октября 2024, 14:20
Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram
РИА «Новости»
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Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей властям, согласно политике приватности в большинстве стран. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram-канале.

«Всякий раз, когда мы получали правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», - подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Telegram упорядочили и унифицировали политику приватности, но базовые принципы при этом не поменялись.

Бывший офицер армии США Скотт Беннет считает, что французское правосудие изменило отношение Дурова к политике конфиденциальности Telegram.

Telegram Павел Дуров
30 сентября 2024, 04:29
В США назвали Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб
РИА «Новости»
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Правоохранители смогли раскрыть множество дел благодаря публичности каналов в Telegram, поэтому мессенджер превратился для них в незаменимого помощника. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что в открытых Telegram-каналах злоумышленники часто обсуждали даже убийства и теракты.

За последние пять лет спецслужбы США не раз привлекали преступников к ответственности с помощью ими же сказанных слов. Кроме того, правоохранители использовали мессенджер при проникновении в преступные группировки. Издание отметило, что все это сделало Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб.

До появления мессенджера преступники использовали форумы в даркнете, недоступные обычным пользователям, поэтому власти могли прикрыть их только на основании судебных постановлений.

Как пояснил бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков, Сет Герц, Telegram удобен для преступников, так как его пользователи часто используют один и тот же аккаунт на разных форумах. И следователи могут благодаря этому получить их «дорожную карту».

Ранее появилась информация, что в России могут заблокировать IT-мессенджер Discord.

США Преступления Соцсети Telegram
27 сентября 2024, 17:02
Google решит проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян
Unsplash
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В Google сохранят доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учетных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.

Google ограничил возможность регистрации новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов. Это подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, что возможность использования ранее зарегистрированных аккаунтов сохраняется.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отметил, что россияне смогут создавать Google-аккаунты , несмотря на введенные ограничения, поскольку для этого достаточно иметь только электронную почту, без необходимости указывать номер телефона.

Google Блокировки

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