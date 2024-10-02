Дуров заявил о раскрытии IP-адресов и номеров телефонов в Telegram

Правоохранители смогли раскрыть множество дел благодаря публичности каналов в Telegram, поэтому мессенджер превратился для них в незаменимого помощника. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что в открытых Telegram-каналах злоумышленники часто обсуждали даже убийства и теракты.

За последние пять лет спецслужбы США не раз привлекали преступников к ответственности с помощью ими же сказанных слов. Кроме того, правоохранители использовали мессенджер при проникновении в преступные группировки. Издание отметило, что все это сделало Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб.

До появления мессенджера преступники использовали форумы в даркнете, недоступные обычным пользователям, поэтому власти могли прикрыть их только на основании судебных постановлений.

Как пояснил бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков, Сет Герц, Telegram удобен для преступников, так как его пользователи часто используют один и тот же аккаунт на разных форумах. И следователи могут благодаря этому получить их «дорожную карту».

Ранее появилась информация, что в России могут заблокировать IT-мессенджер Discord.