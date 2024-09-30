30 сентября 2024, 04:29

В США назвали Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб

РИА «Новости»
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Правоохранители смогли раскрыть множество дел благодаря публичности каналов в Telegram, поэтому мессенджер превратился для них в незаменимого помощника. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В публикации отметили, что в открытых Telegram-каналах злоумышленники часто обсуждали даже убийства и теракты.

За последние пять лет спецслужбы США не раз привлекали преступников к ответственности с помощью ими же сказанных слов. Кроме того, правоохранители использовали мессенджер при проникновении в преступные группировки. Издание отметило, что все это сделало Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб.

До появления мессенджера преступники использовали форумы в даркнете, недоступные обычным пользователям, поэтому власти могли прикрыть их только на основании судебных постановлений.

Как пояснил бывший федеральный прокурор, расследовавший киберпреступления и онлайн-продажу наркотиков, Сет Герц, Telegram удобен для преступников, так как его пользователи часто используют один и тот же аккаунт на разных форумах. И следователи могут благодаря этому получить их «дорожную карту».

Ранее появилась информация, что в России могут заблокировать IT-мессенджер Discord.

США Преступления Соцсети Telegram
27 сентября 2024, 17:02
Google решит проблемы с регистрацией новых аккаунтов для россиян
Unsplash
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В Google сохранят доступность своих бесплатных сервисов для пользователей в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Google заявили, что в курсе возникших проблем с регистрацией новых учетных записей на российские номера и работают над их решением. Представители компании заверили, что предпримут меры для сохранения доступности бесплатных сервисов для российских пользователей.

Google ограничил возможность регистрации новых аккаунтов с использованием российских номеров телефонов. Это подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Там уточнили, что возможность использования ранее зарегистрированных аккаунтов сохраняется.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отметил, что россияне смогут создавать Google-аккаунты , несмотря на введенные ограничения, поскольку для этого достаточно иметь только электронную почту, без необходимости указывать номер телефона.

Google Блокировки
25 сентября 2024, 05:36
В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне
Freepik
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Приложения на телефоне могут быть заражены вирусами, если они скачаны с непроверенных сайтов и показывают стороннюю рекламу, запрашивают слишком много разрешений или просто копируют настоящие программы. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы - вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты», - предупредил парламентарий.

Немкин отметил, что их основная цель - получение доступа к личным данным пользователя. В частности, к контактам, паролям и банковской информации, которые злоумышленники могут использовать для распространения вредоносного контента или кражи денег.

Вторая категория опасных приложений - это программы, запрашивающие доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

И, наконец, третья - фальшивые приложения, имитирующие популярные сервисы или программы. С их помощью также воруют персональную информацию пользователей, поэтому всегда нужно проверять источник скачиваний и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее в «Билайне» предупредили о новой мошеннической схеме , когда аферисты звонят абонентам под видом операторов и предлагают мобильные тарифы со скидкой.

Интернет Госдума РФ Депутаты Россия
23 сентября 2024, 22:06
Лаборатория «Норникеля» создала технологию производства материалов для аккумуляторов
Телеканал «360»
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В Санкт-Петербурге второй год работает специализированная лаборатория «Норникеля». Сотрудники компании в рамках экспериментального направления производят компоненты для аккумуляторных батарей. 360.ru показал, как на уникальном отечественном оборудовании изготавливают элементы для электрокаров и электробусов.

«Задача этого центра - создание технологии катодных материалов. На данный момент мы получили технологию производства катодных материалов для литий-ионных батарей 811», - отметил вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Следующим шагом, помимо масштабирования технологии, по его словам, станет изучение материалов следующих поколений - катодных 90505, натрий-ионных катодных материалов и твердотельных батарей. Бусько сообщил, что компания завершила исследования, связанные с трансфером и созданием технологий батарейных материалов, качество которых подтвердили научные институты Китая.

Батарейное производство - не просто экспериментальное направление развития «Норникеля». Создаваемые на производстве компоненты батарей станут частями аккумуляторов для таких перспективных экологичных видов транспорта, как электрокары и электробусы. Оснащенность петербургской лаборатории позволяет специалистам не только синтезировать материалы, но и сразу их тестировать.

Руководитель научных проектов развития батарейных технологий Анна Колмычевская сообщила, что в центре выстроили полную систему - от растворения солей металлов до баков смешивания, специальных электрохимических насосов и муфельных печей. Сердцем синтеза прекурсора, по ее словам, стал 50-литровый реактор и концентратор, способный увеличить производительность в два-три раза.

В ближайшей перспективе функционал лаборатории расширится. Специалисты займутся изучением технологии рециклинга - переработки катодных активных материалов из отживших аккумуляторных батарей.

Санкт-Петербург Бизнес Экология Промышленность Технологии
20 сентября 2024, 02:35
«Всему виной — батареи». Военный оценил вероятность взрывов гаджетов в России
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После взрывов раций и пейджеров в Ливане паника охватила весь мир, в том числе и Россию. Люди беспокоятся, не опасны ли их гаджеты. Повторение ливанской истории возможно в нашей стране, однако паниковать не стоит. Об этом заявил руководитель лабораторией инновационного вооружения Военно-технического центра «Царские волки», военнослужащий с позывным Архангел в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой на стриме.

Отставить панику «Я бы здесь не стал паниковать, и в первую очередь хотел бы обратить свое внимание на то, что гаджеты взрывались и раньше. Всему виной - батареи», - сказал военный.

По его словам, спровоцировать взрыв аккумулятора можно дистанционно. Если разработчики будут иметь удаленный доступ к гаджету и отключат защиту от перегрева, то устройство может сдетонировать через время.

Свое всегда лучше Специалист отметил, что защитить от таких случаев сможет покупка отечественных аналогов.

«Острым становится вопрос импортозамещения. Такие вот реалии. Исключать какие-либо функциональные и технологические возможности уже абсурдно, потому что мы наблюдаем развитие технологии стремительно, и здесь нам тоже необходимо реагировать на это стремительно», - заявил Архангел.

При этом военный призвал сильно не волноваться. Он объяснил, что паника приводит к ошибкам, а ошибки - к поражению. Всегда важно трезво оценивать ситуацию.

Гаджеты Военные Взрывы Россия Импортозамещение Технологии Покупки Ливан Взрывы пейджеров в Ливане

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