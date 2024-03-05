Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф Банка

В пресс-службе финансовой организации подтвердили неполадки и пообещали устранить их в ближайшее время. Банк также не назвал возникший сбой масштабным.

По информации издания, у клиентов возникают проблемы со входом в банковское и инвестиционное приложения Тинькофф Банка.

«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении», - указали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Роскомнадзор начал проверку в связи с неполадками в работе мессенджера.