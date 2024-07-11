11 июля 2024, 14:10

Пользователи «Дзена» столкнулись с перебоями в работе

Freepik
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Сервис «Дзен» полностью восстановил работу, разделы с новостями вернулись на его главную страницу. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель сервиса.

«„Дзен“ работает в штатном режиме, все разделы доступны пользователям», - отметил он.

Сбои в работе сервиса фиксировались с утра. Разделы с топ-новостями перестали отображаться как в мобильной, так и в компьютерной версии сайта. В пресс-службе «Дзена» подтвердили технические проблемы.

Ранее VK решила искать ошибки в приложениях для Android и iOS с помощью нейросети.

Интернет Соцсети
09 июля 2024, 10:31
Россияне ринулись скупать устройства для тапания «хомяка»
Unsplash
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Спрос на перкуссионные массажеры вырос на российских маркетплейсах на фоне популярности игры Hamster Kombat. Об этом сообщили «Ведомости».

Устройства появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 года. Массажеры предназначены для разминки мышц, но в карточках товаров на Wildberries говорится, что устройства походят для прокачки Hamster Kombat.

Массажер помогает быстро кликать на изображение хомяка. Уточняется, что спрос на устройства в июне вырос почти втрое по сравнению с маем.

Hamster Kombat представляет собой мини-приложение в Telegram. Суть игры заключается в том, что пользователи должны быстро нажимать пальцем на «хомяка» - тапать. За каждый клик игроку начисляют монеты.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что разработчики Hamster Kombat скоро выпустят свой токен на блокчейне TON. Эта новость воодушевила пользователей.

Видеоигры Telegram
09 июля 2024, 00:00
В России запустят сервис для заключения брака по биометрии
Unsplash
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В скором будущем россиянам не придется предъявлять целую кипу бумаг, чтобы получить услуги ЗАГСа. О создании нового сервиса сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передало РИА «Новости».

Он поручил Минюсту совместно с Минцифры, Федеральной налоговой службой и Центром биометрических технологий заняться разработкой специальной платформы, после запуска которой заключить брак можно будет без паспорта. Кроме того, документы не понадобятся для смены имени и установления отцовства.

Подтвердить личность можно будет через государственную систему биометрических данных. При этом привычная всем процедура обращения в ЗАГС с документами тоже останется.

В конце июня Минфин предложил увеличить пошлины на расторжение брака.

Если нововведения вступят в силу, то при разводе экс-супругам придется заплатить пять тысяч рублей.

Свадьбы Минфин РФ Россия Брак Технологии
06 июля 2024, 22:45
Маск заявил о небезопасности WhatsApp
Unsplash
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что использование мессенджера WhatsApp* может быть опасно. Свое мнение он выразил в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал публикацию, в которой пользователи обсуждали, что сквозное шифрование в WhatsApp* якобы полностью защищает переписку в чатах сервиса.

Маска заинтересовал комментарий, что вопреки обещаниям мессенджера о приватности обсуждений, пользователям приходит реклама, связанная с темами обсуждений в чатах приложения.

«WhatsApp* вообще не является безопасным», - написал он.

Во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска могут запретить использование устройств Apple. Миллиардер назвал причиной для такого решения разработку технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

Мессенджеры WhatsApp Илон Маск
04 июля 2024, 21:52
VK добавила нейросеть для поиска ошибок в приложениях для Android и iOS
РИА «Новости»
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Российская интернет-компания VK внедрила генеративный искусственный интеллект (ИИ) в сервис Tracer, чтобы повысить функциональность приложений для Android и iOS в реальном времени. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Нейросеть позволит пользователям соцсети отслеживать стабильность работы приложений, оперативно выявлять возникающие проблемы и сбои, а также анализировать их и подбирать подходящее решение для их налаживания. Применение этой уникальной технологии поможет разработчикам сократить время каждого из шагов при создании приложений, начиная от тестирования и до выпуска в производство.

«При выявлении проблем сервис создает стектрейс - детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой», - пояснили в пресс-службе.

Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации. Нейросеть ее проанализирует, определит возможные причины ошибки или составит перечень факторов, которые могли вызвать сбой, причем все будет сделано очень быстро.

После выявления ключевой ошибки ИИ сгенерирует конкретные советы по ее устранению, причем учтет специфику приложения, его архитектуру и используемые технологии. Рекомендации будут адаптированы к потребностям создателей приложения.

Ранее «ВКонтакте» открыл спортивное медиа с новостями и эксклюзивным тематическим контентом.

ВКонтакте Соцсети Нейросети

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