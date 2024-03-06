06 марта 2024, 19:59

«Мы и к этой катастрофе готовы». Депутат Вассерман — об отключении России от интернета

Unsplash
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Чтобы «отрубить» Россию от интернета, потребуется физически оборвать все провода и отключить спутники связи. Однако страна готова даже к такому развитию событий, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Можно ли заблокировать даркнет Изначально интернет создавали в качестве системы связи американских вычислительных центров. Военные потребовали, чтобы эта связь сохранялась даже в случае ядерной войны, напомнил парламентарий.

«Соответственно, в основные алгоритмы, то есть способы функционирования интернета, заложено, что он воспринимает любую попытку что-то заблокировать как обрыв сети, и ищет обходы. Поэтому полностью заблокировать нелегальную деятельность в интернете практически невозможно», - заключил собеседник «360».

Он также прокомментировал идею запретить криптовалюту, с помощью которой в даркнете проводят немало сделок. По словам Вассермана, в этом нет необходимости.

Что будет при отключении России от интернета Пару лет назад в России создали собственную копию корневого сервера - это точка, откуда можно начать поиск любой информации в интернете. До недавнего времени корневой сервер существовал в 13 экземплярах, и все они находились на территории Соединенных Штатов.

«Все эти копии постоянно обновляются, но если будет физически отрублена Российская Федерация от остального интернета, то в этой копии корневого сервера сохранятся данные, обеспечивающие доступ ко всей той части интернета, что останется физически доступна. Так что если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам», - рассказал Вассерман.

Он добавил, что в рамках системы так называемых распределенных прокси в России хранится немало копий информации, изначально сформированной в других местах.

Интернет Депутаты Россия
05 марта 2024, 17:58
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф Банка
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Приложение Тинькофф Банка больше часа работает со сбоями. Пользователи не могут авторизоваться в мобильном сервисе. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе финансовой организации подтвердили неполадки и пообещали устранить их в ближайшее время. Банк также не назвал возникший сбой масштабным.

По информации издания, у клиентов возникают проблемы со входом в банковское и инвестиционное приложения Тинькофф Банка.

«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении», - указали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Роскомнадзор начал проверку в связи с неполадками в работе мессенджера.

Банки Интернет Россия
04 марта 2024, 19:08
Россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram
Pxhere
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Пользователи Telegram вечером 4 марта сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. По данным Downdetector, с проблемами столкнулись в основном жители Москвы и области, Петербурга и Ленобласти.

В основном пользователи сообщали о сбоях в мобильном приложении - 73%. Еще 18% сообщили об общих проблемах.

«Не грузятся картинки и видео!» - написал один из пользователей.

«Не загружаются входящие голосовые сообщения», - добавил другой.

Число жалоб растет с каждой минутой. Россияне не могут загрузить мультимедийные файлы и сообщают об общих проблемах сервиса.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 2 марта. Тогда мобильное приложение не загружало сообщения, хотя уведомления о них приходили.

Мессенджеры Telegram Работа Москва
04 марта 2024, 15:54
«МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы благодаря технологии MIMO
Unsplash
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Кратный рост потребления мобильного трафика в Москве способствовал запуску нового этапа модернизации сети и масштабированию применения технологии MIMO. Это цифровое решение не только повысило скорость скачивания в гаджетах жителей и гостей столицы более чем на 46%, но и сформировало задел для увеличения количества абонентов в будущем.

За прошедший год пользователи в Москве потратили на общение, обмен, скачивание и просмотр фото и видео в различных онлайн‑сервисах на 6% больше мобильного трафика - общее потребление превысило 2323 петабайта. Этого хватило бы, чтобы один абонент посмотрел все восемь сезонов сериала «Игра престолов» в формате 4К чуть более миллиона раз.

Оптимальным решением для разгрузки сети мегаполиса стал запуск многопотоковой передачи данных Multiple Input - Multiple Output 4×4 (MIMO). Технология позволяет нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Это происходит за счет восьми антенн: четырех на передающей и четырех на приемной стороне. Антенны по параллельным каналам связи одновременно принимают сигналы от огромного числа пользователей.

MIMO, помимо прочего, стала платформой для интеграции новых современных стандартов связи. Технологию уже внедрили на востоке и юго‑востоке Москвы - Соколиной горе, Вешняках, Перово, Кузьминках, Люблино, Марьино, а также в Рязанском, Таганском и Южнопортовом районах. Модернизация оборудования продолжается и в других частях столицы.

«Завершив первый этап внедрения MIMO, а также за счет работ по увеличению емкости каналов связи мы уже разогнали скорость скачивания почти на 50%, а загрузки - на 155% в девяти районах города», - отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

По его словам, новое телеком‑оборудование станет технологическим подспорьем для 5G и усилит надежность сети на фоне непрерывного роста числа пользователей в столице.

В 2023 году специалисты компании в полтора раза увеличили скорость интернета в Новой Москве. Модернизация коснулась 10 поселений, в которых проживают свыше 100 тысяч человек.

МегаФон Технологии Москва
04 марта 2024, 06:33
Анонсировали первый в истории запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный
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На космодроме Восточный в ближайшие месяцы состоятся первый в истории пуск ракеты «Ангара» и отправка на орбиту аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“ с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля», - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в мае на орбиту отправят два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Их запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2».

Запуск «Ангары-А5» проведут с недавно построенного стартового комплекса , работы над которым вели с лета 2019 года. Работы над ним и второй очередью космодрома завершили к декабрю 2023 года. Роскосмос планировал отправить на орбиту первую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-5» в марте.

Роскосмос Космос

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