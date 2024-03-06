Можно ли заблокировать даркнет Изначально интернет создавали в качестве системы связи американских вычислительных центров. Военные потребовали, чтобы эта связь сохранялась даже в случае ядерной войны, напомнил парламентарий.

«Соответственно, в основные алгоритмы, то есть способы функционирования интернета, заложено, что он воспринимает любую попытку что-то заблокировать как обрыв сети, и ищет обходы. Поэтому полностью заблокировать нелегальную деятельность в интернете практически невозможно», - заключил собеседник «360».

Он также прокомментировал идею запретить криптовалюту, с помощью которой в даркнете проводят немало сделок. По словам Вассермана, в этом нет необходимости.

Что будет при отключении России от интернета Пару лет назад в России создали собственную копию корневого сервера - это точка, откуда можно начать поиск любой информации в интернете. До недавнего времени корневой сервер существовал в 13 экземплярах, и все они находились на территории Соединенных Штатов.

«Все эти копии постоянно обновляются, но если будет физически отрублена Российская Федерация от остального интернета, то в этой копии корневого сервера сохранятся данные, обеспечивающие доступ ко всей той части интернета, что останется физически доступна. Так что если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам», - рассказал Вассерман.

Он добавил, что в рамках системы так называемых распределенных прокси в России хранится немало копий информации, изначально сформированной в других местах.