В Telegram появились подарки для пользователей

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» - написал бизнесмен.

По словам Дурова, пользователи, которые получат подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или обменять на валюту Telegram - «звезды». Позже выйдут обновления, где полученные призы можно будет преобразовать в NFT.

Ранее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей правительству, согласно политике приватности в большинстве государств. Также он напомнил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности, однако базовые принципы не поменяли.