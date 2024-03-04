04 марта 2024, 15:54

«МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы благодаря технологии MIMO

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Кратный рост потребления мобильного трафика в Москве способствовал запуску нового этапа модернизации сети и масштабированию применения технологии MIMO. Это цифровое решение не только повысило скорость скачивания в гаджетах жителей и гостей столицы более чем на 46%, но и сформировало задел для увеличения количества абонентов в будущем.

За прошедший год пользователи в Москве потратили на общение, обмен, скачивание и просмотр фото и видео в различных онлайн‑сервисах на 6% больше мобильного трафика - общее потребление превысило 2323 петабайта. Этого хватило бы, чтобы один абонент посмотрел все восемь сезонов сериала «Игра престолов» в формате 4К чуть более миллиона раз.

Оптимальным решением для разгрузки сети мегаполиса стал запуск многопотоковой передачи данных Multiple Input - Multiple Output 4×4 (MIMO). Технология позволяет нарастить скорость передачи данных в той же полосе частот. Это происходит за счет восьми антенн: четырех на передающей и четырех на приемной стороне. Антенны по параллельным каналам связи одновременно принимают сигналы от огромного числа пользователей.

MIMO, помимо прочего, стала платформой для интеграции новых современных стандартов связи. Технологию уже внедрили на востоке и юго‑востоке Москвы - Соколиной горе, Вешняках, Перово, Кузьминках, Люблино, Марьино, а также в Рязанском, Таганском и Южнопортовом районах. Модернизация оборудования продолжается и в других частях столицы.

«Завершив первый этап внедрения MIMO, а также за счет работ по увеличению емкости каналов связи мы уже разогнали скорость скачивания почти на 50%, а загрузки - на 155% в девяти районах города», - отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

По его словам, новое телеком‑оборудование станет технологическим подспорьем для 5G и усилит надежность сети на фоне непрерывного роста числа пользователей в столице.

В 2023 году специалисты компании в полтора раза увеличили скорость интернета в Новой Москве. Модернизация коснулась 10 поселений, в которых проживают свыше 100 тысяч человек.

МегаФон Технологии Москва
04 марта 2024, 06:33
Анонсировали первый в истории запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный
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На космодроме Восточный в ближайшие месяцы состоятся первый в истории пуск ракеты «Ангара» и отправка на орбиту аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“ с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля», - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в мае на орбиту отправят два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Их запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2».

Запуск «Ангары-А5» проведут с недавно построенного стартового комплекса , работы над которым вели с лета 2019 года. Работы над ним и второй очередью космодрома завершили к декабрю 2023 года. Роскосмос планировал отправить на орбиту первую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-5» в марте.

Роскосмос Космос
01 марта 2024, 14:49
Столкнувшиеся со сбоем смартфоны Poco и Redmi отправили в сервисный центр Xiaomi
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Владельцам смартфонов Poco и Redmi, которые столкнулись со сбоем системы после последнего обновления, рекомендовали дождаться решения проблемы или обратиться в сервисный центр. Об этом сообщила пресс-служба компании Xiaomi

Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию и памятные фотографии, полный сброс системы приведет к их уничтожению.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», - заявили в компании.

В Xiaomi добавили, что по телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберет гаджет, доставит в сервисный центр и после привезет обратно.

О массовом сбое в работе смартфонов Poco и Redmi после обновления системы стало известно в минувший четверг, 29 февраля. Проблема возникла у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS.

Гаджеты Смартфоны
29 февраля 2024, 16:46
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi
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Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Многие пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, сбои произошли в операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.

После обновления телефоны перестали включаться: у некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других - просто темный экран.

Поддержка Xiaomi не в состоянии пока помочь обладателям телефонов. Им рекомендуют перезагрузить гаджет, но это не помогает. А при сбросе базовых настроек пропадают все данные.

Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага, ведь весь день им проносят телефоны, которые не подают признаков жизни. Специалисты фирменных магазинов сами не понимают, как исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта. Самой популярной компанией оказалась Xiaomi.

Гаджеты Смартфоны

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