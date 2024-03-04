04 марта 2024, 06:33

Анонсировали первый в истории запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

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На космодроме Восточный в ближайшие месяцы состоятся первый в истории пуск ракеты «Ангара» и отправка на орбиту аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“ с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля», - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в мае на орбиту отправят два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Их запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2».

Запуск «Ангары-А5» проведут с недавно построенного стартового комплекса , работы над которым вели с лета 2019 года. Работы над ним и второй очередью космодрома завершили к декабрю 2023 года. Роскосмос планировал отправить на орбиту первую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-5» в марте.

Роскосмос Космос
01 марта 2024, 14:49
Столкнувшиеся со сбоем смартфоны Poco и Redmi отправили в сервисный центр Xiaomi
Unsplash
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Владельцам смартфонов Poco и Redmi, которые столкнулись со сбоем системы после последнего обновления, рекомендовали дождаться решения проблемы или обратиться в сервисный центр. Об этом сообщила пресс-служба компании Xiaomi

Недовольные пользователи заявили, что хранили на телефонах важную информацию и памятные фотографии, полный сброс системы приведет к их уничтожению.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», - заявили в компании.

В Xiaomi добавили, что по телефону горячей линии на дом можно вызвать курьера, который заберет гаджет, доставит в сервисный центр и после привезет обратно.

О массовом сбое в работе смартфонов Poco и Redmi после обновления системы стало известно в минувший четверг, 29 февраля. Проблема возникла у владельцев гаджетов с операционными системами MIUI и HyperOS.

Гаджеты Смартфоны
29 февраля 2024, 16:46
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi
Freepik
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Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi. Многие пользователи жалуются на глобальный сбой после нового обновления операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, сбои произошли в операционных системах MIUI и HyperOS, которым сегодня пришло обновление системного компонента SystemUI Plugin.

После обновления телефоны перестали включаться: у некоторых на экранах появляется основное меню, которое предлагает перезагрузить телефон или стереть все данные, у других - просто темный экран.

Поддержка Xiaomi не в состоянии пока помочь обладателям телефонов. Им рекомендуют перезагрузить гаджет, но это не помогает. А при сбросе базовых настроек пропадают все данные.

Сотрудники сервисных центров тоже страдают от бага, ведь весь день им проносят телефоны, которые не подают признаков жизни. Специалисты фирменных магазинов сами не понимают, как исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что китайские бренды смартфонов «захватили» почти 80% российского импорта. Самой популярной компанией оказалась Xiaomi.

Гаджеты Смартфоны
29 февраля 2024, 14:54
Путин призвал к цифровому суверенитету России в области искусственного интеллекта
РИА «Новости»
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России необходимо усилить работы в области искусственного интеллекта, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке и обеспечить прорыв в экономике и социальной сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что уже подписал указ об утверждении новой редакции Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

«В ней поставлены новые цели, в том числе надо обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере», - заявил Путин.

Он добавил, что развитие современных технологий станут мотором для отечественной промышленности и выведут экономику на передовые уровни.

«Доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за шесть лет должны увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого экспорта - не менее чем на две трети», - объявил президент России.

Искусственный интеллект Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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