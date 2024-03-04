Анонсировали первый в истории запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный

«Пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“ с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6–10 апреля», - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что в мае на орбиту отправят два аппарата мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера». Их запустят при помощи ракеты-носителя «Союз-2».

Запуск «Ангары-А5» проведут с недавно построенного стартового комплекса , работы над которым вели с лета 2019 года. Работы над ним и второй очередью космодрома завершили к декабрю 2023 года. Роскосмос планировал отправить на орбиту первую ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-5» в марте.