04 марта 2024, 10:28

Жителя Красноярска будут судить за совершенное 25 лет назад убийство трех человек

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В Красноярском крае будут судить 55-летнего местного жителя Александра Бойко за убийства совершенные 25 лет назад. Предположительно, он жестоко расправился с тремя людьми, сообщила Lenta.ru.

По данным издания, в 1998 году, чтобы не возвращать долг в 20 миллионов рублей, Бойко убил кредитора, его супругу и пятилетнюю дочь.

Тела своих жертв мужчина закопал в огороде на участке своего родственника и забыл об этом на долгие годы.

Однако через 25 лет кропотливая работа следователей и новые технологии в криминалистике помогли установить и задержать подозреваемого в тройном убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину , который увлекался ММА. У него в кармане нашли окровавленный складной нож. Позже он признался в убийстве сестры.

Задержания Убийства Суд
04 марта 2024, 10:33
Мертвых пенсионеров нашли в квартире Москвы по сильному трупному запаху
РИА «Новости»
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Тела двух пенсионеров обнаружили в московской квартире на улице Введенского 4 марта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.

На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.

Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.

Пенсионеры Женщины Мужчины Полиция Москва
04 марта 2024, 09:51
Женщина погибла во время пожара в жилом доме в Петербурге
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В Санкт-Петербурге пожар унес жизнь женщины. Еще одного пострадавшего увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь разгорелся в однокомнатной квартире жилого дома, расположенного в Калининском районе на проспекте Металлистов, ранним утром 4 марта. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

Прибывшие на место 12 пожарных на трех машинах спустя 40 минут полностью ликвидировали возгорание. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Еще один смертельный пожар 4 марта произошел в Южном административном округе Москвы. В квартире жилого дома в Чертанове Северном загорелись личные вещи и мебель. В результате один человек погиб.

Санкт-Петербург Пожары
04 марта 2024, 09:51
«Окна звенели». Очевидец — о предполагаемом подрыве моста в Самарской области
РИА «Новости»
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В Безенчукском районе Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск прогремел взрыв. Очевидец Евгений Губин сообщил «360», что слышал громкий звук.

«Примерно как над тобой истребитель переходит звуковой барьер, окна звенели и громко достаточно. Железнодорожный мост в 1,7 километра от меня в прямой видимости. Не знаю, что там», - сказал он.

Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Самарской области подтвердил РИА «Новости» факт происшествия. По его словам, поступило обращение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда - Чапаевск. Выехала оперативная группа.

Громкий звук прогремел около 06:15 (05:15 по московскому времени), сообщил Telegram-канал Baza. Неизвестные пытались разрушить бетонную опору моста через реку Чапаевку, но она уцелела. Повреждения получили только ограждение и металлоконструкция. Задержали три поезда из Москвы и одну электричку.

Терроризм Взрывы
04 марта 2024, 09:43
Борт со 168 пассажирами едва не рухнул во время посадки в Сочи
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Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Казани в Сочи, едва не рухнул при посадке в аэропорту прибытия. На борту находились 168 пассажиров, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

ЧП произошло ночью 23 декабря. Экипаж заходил на посадку, зная о приближающемся в район аэродрома назначения грозовом фронте и порывах ветра, превышающих предельные ограничения самолета.

Второй пилот несколько раз предлагал командиру уйти на второй круг, но тот решился это сделать только после попадания лайнера в грозовой очаг. В итоге на второй круг пилоты ушли с нарушением правил. В результате при первоначальной уборке механизации крыла сразу в положение Flaps1 борт летел на крайне низкой скорости, что могло привести к крушению.

Комиссия авиакомпании заключила, что во время ухода на второй круг нагрузка на пилотов возросла настолько, что они не могли анализировать информацию и адекватно на нее реагировать. Неграмотные действия экипажа привели к кратковременной потере управления самолетом.

По окончании внутреннего расследования «Победа» разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления в качестве КВС.

Ранее летевший из Нью-Йорка в Мадрид борт экстренно приземлился в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Казань Сочи Самолеты

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