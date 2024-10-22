Выброшенный из окна пакет с мусором едва не убил ребенка в Мурине

Мужчина во время прогулки с ребенком сел на лавочку около дома, и через некоторое время рядом с ним упал пакет с мусором.

«Я с женой отошел сразу от этого места. <…> Разместил объявление в общедомовом чате», - пояснил он.

По словам отца девочки, с ним уже успели связаться родители ребенка, сбросившего пакет.

«Родители сказали, что, конечно же, это был необдуманный поступок, а не какие-то направленные действия. Она (дочь - прим. ред.) даже не проснулась», - отметил житель Ленобласти.

Мужчина планирует встретиться с ребенком и провести беседу, чтобы узнать о мотивах его поступка. Он подчеркнул, что родители должны регулярно общаться со своими детьми, чтобы такого не повторилось.

«Надо, чтобы мы все понимали, что никто от такого не застрахован, если мы не будем об этом говорить. Это постоянный процесс воспитания. И, я считаю, сейчас главное не наказывать, а предотвратить новые происшествия. Говорите об этом с вашими детьми, объясняйте, чтобы они думали о последствиях своего поступка», - добавил собеседник 360.ru.

С заявлением в правоохранительные органы он решил не обращаться, поскольку ребенок не пострадал.