22 октября 2024, 21:48

Москвич нашел агрессивную розовую змею в своей квартире

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

На севере Москвы житель многоквартирного дома обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею и вызвал спасателей. Об этом сообщили 360.ru в городских экстренных службах.

Происшествие случилось в доме на улице Красноармейской.

«Агрессивное животное в одном помещении с человеком. Змея розового цвета в квартире у заявителя», - сообщил источник.

До этого, как отметили в дежурно-диспетчерской службе, рептилия находилась в подъезде дома.

Прибывшие на место спасатели змею не обнаружили. Кроме того, неизвестно, что это была за рептилия, а также куда она могла исчезнуть.

Ранее в квартиру жителя Хамовников пробрался неизвестный дикий хищник внешне похожий на кошку. Животное оказалось агрессивным.

До этого житель столицы обнаружил в туалете квартиры агрессивную змею , которая к моменту прибытия спасателей куда-то исчезла.

Москва Змеи Квартиры
22 октября 2024, 16:16
Выброшенный из окна пакет с мусором едва не убил ребенка в Мурине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Привокзальной площади в Мурине на детскую коляску из окна сбросили пакет с мусором. Отец чудом не пострадавшей девочки рассказал 360.ru, что «снаряд» запустил один из живущих в доме подростков.

Мужчина во время прогулки с ребенком сел на лавочку около дома, и через некоторое время рядом с ним упал пакет с мусором.

«Я с женой отошел сразу от этого места. <…> Разместил объявление в общедомовом чате», - пояснил он.

По словам отца девочки, с ним уже успели связаться родители ребенка, сбросившего пакет.

«Родители сказали, что, конечно же, это был необдуманный поступок, а не какие-то направленные действия. Она (дочь - прим. ред.) даже не проснулась», - отметил житель Ленобласти.

Мужчина планирует встретиться с ребенком и провести беседу, чтобы узнать о мотивах его поступка. Он подчеркнул, что родители должны регулярно общаться со своими детьми, чтобы такого не повторилось.

«Надо, чтобы мы все понимали, что никто от такого не застрахован, если мы не будем об этом говорить. Это постоянный процесс воспитания. И, я считаю, сейчас главное не наказывать, а предотвратить новые происшествия. Говорите об этом с вашими детьми, объясняйте, чтобы они думали о последствиях своего поступка», - добавил собеседник 360.ru.

С заявлением в правоохранительные органы он решил не обращаться, поскольку ребенок не пострадал.

Дети Мусор
22 октября 2024, 14:31
Российская журналистка Инесса Паперная погибла на отдыхе в Ташкенте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналистка из России Инесса Паперная погибла в ташкентском отеле. По предварительной информации, она могла задохнуться из-за болотного газа после чистки бассейна, сообщил Telegram-канал Baza.

Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». В Узбекистан она отправилась на отдых - остановилась в отеле «Караман палас» вместе с партнером.

Вечером 20 октября журналистка получила посылку, однако сотрудники отеля не смогли связаться с Паперной, а на стук в дверь никто не ответил. В результате они приняли решение вскрыть номер и обнаружили внутри два тела - самой Инессы и ее спутника.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление газом, проникшим в вентиляцию. Накануне, в ночь с 19 на 20 октября, в отеле проводили чистку бассейна, и, по всей видимости, газ поднялся по стояку и попал в номер, где находилась журналистка.

После случившегося, уточнила Baza, «Караман палас» опечатали, идет расследование. Тело Инессы Паперной планируют доставить в Москву в течение двух дней.

Газ Отели Россия Узбекистан
22 октября 2024, 00:36
«Начал бить фонтан». Мужчина ошпарил ногу антифризом в подмосковной маршрутке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Коломне струя горячего антифриза обожгла пассажира автобуса № 3 маршрута Коломна — Щурово. Следком возбудил уголовное дело. Пострадавший рассказал 360.ru о своем состоянии.

Водитель извинился, поделился с ребенком чаем, дал воду и полотенце. Отец убедился, что дочь не получила ожогов, поэтому решил вернуться домой и потом в случае необходимости показаться врачу.

«Я как бы ничего не ощущал. <…> Домой пришел, посмотрел, у меня нога обожжена. Съездили в травмпункт. <…> В целом нормально. Легко отделались. Ожог первой-второй степени правой ступни», - сообщил мужчина.

На следующий день пассажир дал показания полиции.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители назначили судебные экспертизы.

Коломенская городская прокуратура выяснит, соблюдал ли перевозчик законодательство в сфере транспортного обслуживания.

Мужчина вместе с дочерью сели в автобус, им предстояло проехать четыре остановки. Девочка выбрала места в задней части салона, возле двигателя. После очередного разворота начались неполадки.

«Автобус стал плохо ехать, притормаживать. В момент, когда я подумал, что все, он сейчас остановится, и придется идти пешком, из-под пола начал бить фонтан горячей жидкости. Мне ошпарило ноги», - рассказал пассажир.

Собеседник 360.ru не сразу понял, насколько сильно пострадал. Он вынес ребенка в безопасное место.

«Я от болевого шока сначала мог только бежать по автобусу. Потом, когда уже смог что-то соображать, побежал за ребенком, вытащил через этот же фонтан бьющий», - уточнил мужчина.

Уголовное дело Коломна Прокуратура РФ ДТП Автобусы Следственный комитет России
22 октября 2024, 00:32
«Думал, что ноги откажут». Мужчина прыгнул в ледяную Москву-реку для спасения девушек из автомобиля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
ДТП на набережной Тараса Шевченко в Москве чуть не закончилось гибелью двух девушек, которые решили прокатиться на каршеринге. Одна из них не справилась с управлением, из-за чего машина упала в реку. Очевидец по имени Имам сразу бросился на помощь пострадавшим. Подробностями спасения он поделился в беседе с 360.ru.

«Я сразу хотел запрыгнуть туда, но потом проанализировал, что это будет опасно, поэтому соорудили на чем можно было спуститься. Девушка находилась полностью в воде. У меня была цель - помочь. Когда туда залез, думал, что у меня ноги откажут и не смогу выбраться», - рассказал он.

Мужчина отметил, что в рухнувшей в реку машине были две девушки, одна из них сидела на водительском месте. Когда он оказался рядом с ней, вода уже достигла в салоне потолка. Тогда Имам сел в пассажирское кресло и стал вытаскивать пострадавшую. В этот момент подплыл его знакомый, они вместе схватили девушку за ноги и вытащили.

«Девушка не подвала признаков жизни, поэтому я стал ее откачивать. Когда приехала скорая помощь, ее быстро увезли в больницу. Вторую пострадавшую вытаскивали со спасателями», - отметил он.

По словам уроженца Чечни, навыки оказания помощи он получил в Российском университете спецназа, где проходил в своем время специальные курсы. Имам пытался узнать о состоянии спасенной им девушки, но пока не смог.

Также мужчина выразил надежду, что эта история замотивирует других людей не быть равнодушными, а помогать тем, кому это потребуется.

Это не первый случай спасения на воде в Москве. Ранее экипаж речного трамвая «Шмелевка» вытащил из реки едва не утонувшую девушку.

Чечня Машины История Каршеринг Москва

Новости по теме