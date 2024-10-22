Москвич нашел агрессивную розовую змею в своей квартире
На севере Москвы житель многоквартирного дома обнаружил в своей квартире агрессивную розовую змею и вызвал спасателей. Об этом сообщили 360.ru в городских экстренных службах.
Происшествие случилось в доме на улице Красноармейской.
«Агрессивное животное в одном помещении с человеком. Змея розового цвета в квартире у заявителя», - сообщил источник.
До этого, как отметили в дежурно-диспетчерской службе, рептилия находилась в подъезде дома.
Прибывшие на место спасатели змею не обнаружили. Кроме того, неизвестно, что это была за рептилия, а также куда она могла исчезнуть.
Ранее в квартиру жителя Хамовников пробрался неизвестный дикий хищник внешне похожий на кошку. Животное оказалось агрессивным.
До этого житель столицы обнаружил в туалете квартиры агрессивную змею , которая к моменту прибытия спасателей куда-то исчезла.