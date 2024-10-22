«Никто не ответил». Мать умершей в Ташкенте журналистки рассказала, как нашли ее тело

Женщина узнала о произошедшем от матери друга, с которым отдыхала ее дочь. Его родственники живут в Ташкенте. Они договорились передать в Москву посылку, но утром не дозвонились ни до Паперной, ни до парня.

«Никто не ответил. <…> Тогда решила приехать она в гостиницу, мало ли что с телефоном. Не достучались до номера, забеспокоились, вызвали сотрудников ресепшена. Начали вскрывать, вот так и обнаружили», - сказала она.

Паперная-младшая сотрудничала с журналом «Профиль» и сайтом Lenta.ru. Пара остановилась в отеле «Караман палас». По предварительной версии, постояльцы отравились проникшим через вентиляцию газом от бассейна. Тело журналистки доставят в Москву.