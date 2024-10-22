22 октября 2024, 14:31

Российская журналистка Инесса Паперная погибла на отдыхе в Ташкенте

РИА «Новости»
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Журналистка из России Инесса Паперная погибла в ташкентском отеле. По предварительной информации, она могла задохнуться из-за болотного газа после чистки бассейна, сообщил Telegram-канал Baza.

Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». В Узбекистан она отправилась на отдых - остановилась в отеле «Караман палас» вместе с партнером.

Вечером 20 октября журналистка получила посылку, однако сотрудники отеля не смогли связаться с Паперной, а на стук в дверь никто не ответил. В результате они приняли решение вскрыть номер и обнаружили внутри два тела - самой Инессы и ее спутника.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление газом, проникшим в вентиляцию. Накануне, в ночь с 19 на 20 октября, в отеле проводили чистку бассейна, и, по всей видимости, газ поднялся по стояку и попал в номер, где находилась журналистка.

После случившегося, уточнила Baza, «Караман палас» опечатали, идет расследование. Тело Инессы Паперной планируют доставить в Москву в течение двух дней.

Газ Отели Россия Узбекистан
22 октября 2024, 00:36
«Начал бить фонтан». Мужчина ошпарил ногу антифризом в подмосковной маршрутке
РИА «Новости»
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В Коломне струя горячего антифриза обожгла пассажира автобуса № 3 маршрута Коломна — Щурово. Следком возбудил уголовное дело. Пострадавший рассказал 360.ru о своем состоянии.

Водитель извинился, поделился с ребенком чаем, дал воду и полотенце. Отец убедился, что дочь не получила ожогов, поэтому решил вернуться домой и потом в случае необходимости показаться врачу.

«Я как бы ничего не ощущал. <…> Домой пришел, посмотрел, у меня нога обожжена. Съездили в травмпункт. <…> В целом нормально. Легко отделались. Ожог первой-второй степени правой ступни», - сообщил мужчина.

На следующий день пассажир дал показания полиции.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители назначили судебные экспертизы.

Коломенская городская прокуратура выяснит, соблюдал ли перевозчик законодательство в сфере транспортного обслуживания.

Мужчина вместе с дочерью сели в автобус, им предстояло проехать четыре остановки. Девочка выбрала места в задней части салона, возле двигателя. После очередного разворота начались неполадки.

«Автобус стал плохо ехать, притормаживать. В момент, когда я подумал, что все, он сейчас остановится, и придется идти пешком, из-под пола начал бить фонтан горячей жидкости. Мне ошпарило ноги», - рассказал пассажир.

Собеседник 360.ru не сразу понял, насколько сильно пострадал. Он вынес ребенка в безопасное место.

«Я от болевого шока сначала мог только бежать по автобусу. Потом, когда уже смог что-то соображать, побежал за ребенком, вытащил через этот же фонтан бьющий», - уточнил мужчина.

Уголовное дело Коломна Прокуратура РФ ДТП Автобусы Следственный комитет России
22 октября 2024, 00:32
«Думал, что ноги откажут». Мужчина прыгнул в ледяную Москву-реку для спасения девушек из автомобиля
Unsplash
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ДТП на набережной Тараса Шевченко в Москве чуть не закончилось гибелью двух девушек, которые решили прокатиться на каршеринге. Одна из них не справилась с управлением, из-за чего машина упала в реку. Очевидец по имени Имам сразу бросился на помощь пострадавшим. Подробностями спасения он поделился в беседе с 360.ru.

«Я сразу хотел запрыгнуть туда, но потом проанализировал, что это будет опасно, поэтому соорудили на чем можно было спуститься. Девушка находилась полностью в воде. У меня была цель - помочь. Когда туда залез, думал, что у меня ноги откажут и не смогу выбраться», - рассказал он.

Мужчина отметил, что в рухнувшей в реку машине были две девушки, одна из них сидела на водительском месте. Когда он оказался рядом с ней, вода уже достигла в салоне потолка. Тогда Имам сел в пассажирское кресло и стал вытаскивать пострадавшую. В этот момент подплыл его знакомый, они вместе схватили девушку за ноги и вытащили.

«Девушка не подвала признаков жизни, поэтому я стал ее откачивать. Когда приехала скорая помощь, ее быстро увезли в больницу. Вторую пострадавшую вытаскивали со спасателями», - отметил он.

По словам уроженца Чечни, навыки оказания помощи он получил в Российском университете спецназа, где проходил в своем время специальные курсы. Имам пытался узнать о состоянии спасенной им девушки, но пока не смог.

Также мужчина выразил надежду, что эта история замотивирует других людей не быть равнодушными, а помогать тем, кому это потребуется.

Это не первый случай спасения на воде в Москве. Ранее экипаж речного трамвая «Шмелевка» вытащил из реки едва не утонувшую девушку.

Чечня Машины История Каршеринг Москва
21 октября 2024, 09:24
Тела троих детей нашли в сгоревшей двухэтажке в Пермском крае
Пресс-служба МЧС
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Три ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в доме на восемь квартир в Нытвенском округе поселка Уральского. По словам главы региона, огонь охватил квартиру, в результате возгорания частично обрушилась крыша.

«К большому сожалению, погибли трое детей. На месте работают пожарные и правоохранительные органы. На данный момент пожар ликвидирован», - написал Махонин.

Информацию о гибели детей подтвердили в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, 11 жильцов двухэтажного дома самостоятельно вышли из горевшей постройки на улицу. При тушении огня пожарные обнаружили тела годовалого ребенка и мальчиков трех и пяти лет.

«Их мать с ожогами госпитализирована. На место следуют психологи МЧС России», - подчеркнули в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 140 «квадратов». Возгорание потушили 20 специалистов и единиц техники. Пожарной сирены в доме не было.

Пермский край Пожары Дети МЧС РФ Квартиры
21 октября 2024, 09:15
В Госдуме рассказали о судьбе младенца, брошенного в унитаз в аэропорту Антальи
РИА «Новости»
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Родственники новорожденной девочки, брошенной в аэропорту Антальи, будут иметь первоочередное право на ее удочерение. Об этом в разговоре с РИА «Новости» сообщила вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова

Несмотря на наличие множества кандидатов на опеку, предпочтение будет отдано близким членам семьи ребенка.

«Конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», - уточнила Кузнецова.

Мать девочки - молодая россиянка. Она родила 13 октября в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи и бросила младенца в унитаз. Обнаружили ребенка уборщики спустя примерно 10 минут.

Позже мать новорожденной заявила, что не знала о своей беременности из-за избыточного веса. Против девушки возбудили уголовное дело.

Девочку поместили в медицинское учреждение в Турции. Известно, что ребенку уже дали российское гражданство.

Турция Дети

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