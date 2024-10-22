Российская журналистка Инесса Паперная погибла на отдыхе в Ташкенте

Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». В Узбекистан она отправилась на отдых - остановилась в отеле «Караман палас» вместе с партнером.

Вечером 20 октября журналистка получила посылку, однако сотрудники отеля не смогли связаться с Паперной, а на стук в дверь никто не ответил. В результате они приняли решение вскрыть номер и обнаружили внутри два тела - самой Инессы и ее спутника.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление газом, проникшим в вентиляцию. Накануне, в ночь с 19 на 20 октября, в отеле проводили чистку бассейна, и, по всей видимости, газ поднялся по стояку и попал в номер, где находилась журналистка.

После случившегося, уточнила Baza, «Караман палас» опечатали, идет расследование. Тело Инессы Паперной планируют доставить в Москву в течение двух дней.