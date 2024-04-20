Замешанная в скандале с групповым сексом уральская школьница бросила школу

«Последний раз в школе я ее видел около месяца назад. Она вся закрытая была, лицо прятала. Отсидела тогда пару уроков и ушла, больше не видел ее с тех пор», - поведал на условиях анонимности собеседник агентства.

В пресс-службе мэрии Первоуральска заявили, что школьница посещает занятия.

Согласно неофициальной версии, девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля групповым сексом. Школьники сняли весь процесс на видео. Изначально на вечеринке было пятеро старшеклассников , но двое потом ушли. По некоторым данным, школьники распивали алкоголь.

Следователи возбудили уголовное дело , правоохранители квалифицировали произошедшее как изнасилование несовершеннолетней. Фигурантам грозит до шести лет колонии.