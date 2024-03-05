05 марта 2024, 04:37

Уголовное дело возбудили в Новосибирске против матери, на дня оставившей ребенка без еды

РИА «Новости»
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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело против матери, которая оставила на два дня своего восьмилетнего сына в запертой квартире без еды и присмотра. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении 29-летней женщины возбудили по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Восьмилетний мальчик провел в запертой квартире двое суток без еды. Спасатели проникли в квартиру через балкон. Ребенок заявил, что он очень голоден. ЧП произошло 29 февраля.

Ребенка поместили в центр временного содержания. Следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика.

Еда Спасатели Уголовное дело Дети
04 марта 2024, 22:52
«Пока сидим». Экипаж совершившего экстренную посадку A320 отстранили от полетов
РИА «Новости»
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Экипаж самолета «Уральских авиалиний» А320, который совершил 12 сентября 2023 года экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска, отправили в отпуск без содержания. Об этом URA.ru рассказала супруга одного из пилотов Анна Семенова.

Согласно информации издания, комиссия «Уральских авиалиний» рекомендовала компании отстранить пилотов от полетов.

По словам женщины, ее муж ежемесячно пишет заявления на отпуск за свой счет. Изменение ситуации возможно только после того, как компетентные специалисты опубликуют отчет о результатах расследования происшествия.

Как отметил пилот Эдуард Семенов, его семья вынуждена жить на накопления.

«Пока сидим. У меня жена и трое несовершеннолетних детей», - отметил пилот.

Ранее сообщалось, что руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов , посадивших самолет в поле под Новосибирском. Им посоветовали написать заявление по собственному желанию.

Уральские авиалинии Семья Отпуск Самолеты
04 марта 2024, 21:57
Последствия атаки БПЛА в Петербурге устранят в кратчайшие сроки
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Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

К вечеру 3 марта восстановили тепловые контуры в квартирах, где выбило стекла. Также началось оформление документов для владельцев поврежденных машин.

«Все последствия взрыва на Пискаревском проспекте будут устранены в кратчайшие сроки. Мы работаем слаженно и четко», - подчеркнул Беглов.

Повреждения общедомовых конструкций и квартир устранят за счет бюджета. Если потребуется дополнительный ремонт, собственникам предоставят компенсацию на услуги ЖКХ.

Украинский беспилотник, который атаковал жилые дома в Санкт-Петербурге утром 2 марта, могли запустить с территории стран НАТО. Запад будет активно вовлекать в антироссийскую деятельность государства Прибалтики, Финляндию и Швецию.

Все последствия атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Санкт-Петербурге устранят в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России - Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы Россия
04 марта 2024, 21:51
Подростки избили незнакомого мужчину в московском метро
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении подростков, которые избили в московском метро незнакомого мужчину. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале.

СК России возбудил уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

«По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину», - рассказали в ведомстве.

Нападавшими оказались 17-летние подростки, жители Москвы. Их доставят в отделение для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В середине февраля полиция задержала 16-летнего подростка, его заподозрили в нападении с ножом на мужчину у метро «Нагатинская». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Уголовное дело Мужчины Метро Полиция Избиения
04 марта 2024, 21:27
Двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае
Пресс-служба МЧС
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Двое детей погибли на пожаре в Республике Алтай, их обнаружили спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар случился в селе Турочак, загорелся жилой дом на 120 квадратных метров. На место выехали спасатели МЧС России, они обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без сознания.

Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин. На пожаре работали 19 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС, сообщили в ведомстве.

В начале марта в Ростовской области от утечки газа погибла семья с тремя детьми. Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.

Спасатели Пожары Дети Россия

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