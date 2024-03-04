Угнетенное и испуганное. Мама пострадавшей из-за льва школьницы рассказала о ее состоянии

По словам женщины, ее дочь занимается в конном клубе на территории базы, где находилась клетка со львом. Там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному. Школьница также имела неосторожность приблизиться ко льву.

«Он выкинул свою лапу с когтями и за куртку ее притянул к клетке. Очень сильно порвал одну руку, зашивали, покусал вторую руку. Вот то, что произошло», - отметила мать пострадавшей.

По ее словам, животное само отпустило девочку.

«Может быть, для него это была игра. Не знаю. Меня не было рядом. Я не могу оценить его, так сказать, психологическое состояние. Не знаю, что это было: игра, агрессия или что-то еще. Вот сам отпустил потом», - рассказала женщина.

Школьницу госпитализировали накануне. Ей делают уколы и перевязку два раза в день, дают антибиотики.

«Руки закрыты бинтами от плеча до кистей. С ней (с дочерью - прим. ред.) сейчас моя старшая дочь находится. Помогает ей, кормит ее, потому что у нее плохо работают руки. <…> А так угнетенное, конечно же, испуганное состояние подростка», - рассказала мама.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре уточнили, что нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города.