Три петербуржца пострадали из-за рухнувшего лифта в многоквартирном доме

По его информации, в результате ЧП пострадали двое мужчин и один несовершеннолетний. Двоих жителей доставили в медучреждение с травмой колена, у мальчика врачи подозревают перелом лодыжки и ушиб голеностопа.

По данным РИА «Новости» , в лифте одновременно ехали 15 человек, в том числе пятеро детей. Собеседник издания отметил, что пассажиры превысили разрешенную вместимость, из-за чего «лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа».

Ранее газета «Фонтанка» информировала, что в упавшем лифте находились 14 человек. Издание также сообщало, что в результате ЧП в больницы попали четыре петербуржца, в том числе двое детей.

Местная жительница рассказала «360» , что лифт упал с восьмого этажа. Очевидцы отметили, что к дому подъезжали две машины скорой помощи.