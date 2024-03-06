Су-30 не допустил нарушения границы британскими самолетами «Тайфун» и RC-135

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Средства контроля воздушного пространства 6 марта засекли у границы три воздушных цели. Их идентифицировали как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Су-30 успешно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения госграницы. Полет выполнили в строгом соответствии с правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Накануне в воздух подняли истребитель Су-27. У границы над Черным морем засекли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» ВКС Франции.