08 марта 2024, 10:06

Сахалинские спасатели вывели двух заблудившихся сноубордистов из леса

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На Сахалине заблудились двое сноубордистов. Спасателям удалось их найти и вывести из леса, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, на горе Красная женщина каталась на сноуборде и заблудилась. На помощь ей выехал поисково-спасательный отряд МЧС. Спасатели старались все время поддерживать с ней связь. Сотрудники МЧС по телефону помогли сориентироваться женщине на местности и вывели ее из леса.

В это же время крики спасателей в лесу услышал другой сноубордист и вышел к ним. Мужчина также увлекся катанием на доске и потерялся. Он три часа не мог выйти из леса. В итоге выбившегося из сил спортсмена сотрудники МЧС довезли до города.

Ранее на Сахалине 16-летний сноубордист во время катания столкнулся с детским инструктором. В результате случившегося подросток потерял сознание и впал в кому.

Спасатели Спортсмены
08 марта 2024, 10:46
Три мобильные котельные запустили в Шагонаре
РИА «Новости»
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Специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре после взрыва и пожара на местной ТЭЦ. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики за ночь запустили уже три котла. Глава региона добавил, что на очереди к запуску находятся еще пять мобильных установок.

«Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло», - подчеркнул Ховалыг.

ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло утром 6 марта. На котельной инфраструктурного объекта вспыхнул пожар и прогремел взрыв из-за детонации угольной пыли. Пожарные потушили пламя. В результате ЧП пострадали 23 жителя Шагонара , в больницы попали 15 человек.

В правительстве Кузбасса отметили, что из-за повреждения ТЭЦ без тепла остались порядка 210 домов , в которых проживают около пяти тысяч горожан. Правительство Тувы обратилось за помощью к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой предоставить дизельные генераторные установки, тепловые пушки и мобильные теплостанции.

Пожары Взрывы Россия Коммунальные аварии
08 марта 2024, 10:28
Toyota вылетела на перекресток в центре Кургана и протаранила автобус
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В центре Кургана произошло ДТП с участием автобуса. О пострадавших информации не поступало, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Кургану и показали видео с моментом аварии.

В ведомстве уточнили, что утром 8 марта на улице Пролетарской 23-летний водитель за рулем автомобиля Toyota, выезжая со стороны улицы Красина по улице Карла Маркса, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в маршрутный автобус Simaz.

В результате ДТП обе машины сильно покорежило. Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее смертельное массовое ДТП произошло в Нефтеюганском районе Тюменской области. В результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека.

Курган ДТП
08 марта 2024, 10:10
Лайнер Шарм-эш-Шейх — Волгоград из-за угрозы БПЛА направили на запасной аэродром
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Руководство волгоградского аэропорта из-за атак БПЛА перенаправило следующий из Шарм-эш-Шейха самолет «Уральских авиалиний» на запасной аэродром в Астрахани. Сейчас ограничения на полеты лайнеров уже сняли. Об этом РИА «Новости» заявила представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром», - указала она.

Голодова отметила, что из-за ограничений на полеты задержались два рейса из Москвы в Волгоград. Авиасообщение восстановили, поэтому самолеты из столицы ожидаются в аэропорту в ближайшее время.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили в Волгоградской области четыре беспилотника ВСУ. Украинские боевики попытались совершить террористическую атаку примерно в 07:00. Атаки дронов также зафиксировали в ночь на 8 марта - военные уничтожили над областью 11 БПЛА.

Уральские авиалинии Самолеты Авиакомпании Москва
08 марта 2024, 09:06
Два человека погибли в массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
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В Нефтеюганском районе Тюменской области произошла авария с участием четырех машин. В результате массового ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

В ведомстве уточнили, что вечером 7 марта 2024 года на 606-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск 66-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Niva при обгоне врезался в машину Shacman и МАЗ, который от удара вылетел на встречку и столкнулся с КамАЗом. После этого грузовики загорелись.

В результате аварии водитель и пассажир автомобиля МАЗ скончались на месте.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства массового ДТП.

Ранее под Саратовом столкнулись две иномарки и автомобиль «Лада Гранта». Авария унесла жизнь трех человек, находившихся в салоне отечественной легковушки.

Тюмень ДТП

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