«Резко дал газ и запрыгал на ямах». В Андреевке задержали неадекватного водителя

Мужчина сообщил, что услышал звуковые сирены и просьбы остановиться. На его глазах водитель ВАЗ-2114 задом поехал к светофору, так как спереди правоохранители перекрыли дорогу.

«Доехав до светофора задом, их прижал второй автомобиль ДПС, в который он въехал, после чего сотрудники выбежали из машины и пытались открыть двери, но водитель ВАЗа резко дал газ, запрыгал на ямах, и, видимо, вылетела передача», - сообщил очевидец.

В результате нарушитель остановился. Сотрудники ДПС разбили окно ВАЗа и задержали неадекватного водителя.

«Слышал, что задержанные еще вчера где-то что-то устроили, видимо, с авариями связанное», - добавил мужчина.

По данным Telegram-канала сайта Zelenograd.ru, водитель и пассажир были пьяны. Уезжая от полиции, автомобилист зацепил еще несколько машин.

Несколько дней назад на трассе в Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину , который бежал по трассе. Местное УМВД организовало проверку по факту случившегося.