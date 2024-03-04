04 марта 2024, 21:15

«Резко дал газ и запрыгал на ямах». В Андреевке задержали неадекватного водителя

РИА «Новости»
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В Андреевке городского округа Солнечногорск в Московской области сотрудники ДПС задержали неадекватного водителя, который въехал в машину полицейских. Очевидец рассказал «360» подробности случившегося.

Мужчина сообщил, что услышал звуковые сирены и просьбы остановиться. На его глазах водитель ВАЗ-2114 задом поехал к светофору, так как спереди правоохранители перекрыли дорогу.

«Доехав до светофора задом, их прижал второй автомобиль ДПС, в который он въехал, после чего сотрудники выбежали из машины и пытались открыть двери, но водитель ВАЗа резко дал газ, запрыгал на ямах, и, видимо, вылетела передача», - сообщил очевидец.

В результате нарушитель остановился. Сотрудники ДПС разбили окно ВАЗа и задержали неадекватного водителя.

«Слышал, что задержанные еще вчера где-то что-то устроили, видимо, с авариями связанное», - добавил мужчина.

По данным Telegram-канала сайта Zelenograd.ru, водитель и пассажир были пьяны. Уезжая от полиции, автомобилист зацепил еще несколько машин.

Несколько дней назад на трассе в Екатеринбурге заметили абсолютно голого мужчину , который бежал по трассе. Местное УМВД организовало проверку по факту случившегося.

Машины Водители Полиция
04 марта 2024, 21:27
Двое детей погибли в запертом доме при пожаре на Алтае
Пресс-служба МЧС
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Двое детей погибли на пожаре в Республике Алтай, их обнаружили спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Пожар случился в селе Турочак, загорелся жилой дом на 120 квадратных метров. На место выехали спасатели МЧС России, они обнаружили в доме 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без сознания.

Выяснилось, что родители закрыли двери и уехали в магазин. На пожаре работали 19 огнеборцев и шесть единиц техники МЧС, сообщили в ведомстве.

В начале марта в Ростовской области от утечки газа погибла семья с тремя детьми. Прибывшие на место криминалисты нашли в помещении тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.

Спасатели Пожары Дети Россия
04 марта 2024, 19:24
Супруги и двое детей погибли в ДТП под Челябинском
Pxhere
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Под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими: скончались супруги и двое их детей. Подробности сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Водитель кроссовера Hyundai, по предварительным данным, во время обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку ВАЗ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-21102, пассажиры женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца) скончались на месте происшествия», - передали в ведомстве.

Еще один несовершеннолетний пассажир отечественного авто - шестилетний мальчик - попал в больницу. Водитель и пассажир Hyundai получили травмы. На месте происшествия работали полицейские.

Ранее петербурженка на Lexus устроила массовое ДТП на Индустриальном проспекте. Женщина потеряла управление и разбила несколько машин.

Дети ДТП Женщины Россия Машины Водители
04 марта 2024, 18:57
Уголовное дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области
РИА «Новости»
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Уголовное дело по факту диверсии возбудили после происшествия на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 2 статьи 281 УК РФ „Диверсия“», - сообщили в ведомстве.

Неизвестные попытались подорвать опору моста 4 марта. Специалисты обнаружили на месте случившегося несдетонировавшее устройство. Это уже не первая попытка совершить в регионе теракт, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Очевидец случившегося сообщил, что слышал громкий звук в районе железнодорожного моста. Он сравнил хлопок с прохождением звукового барьера истребителем.

По данным РЖД, после взрыва на переправе пришлось изменить схему движения поездов.

Уголовное дело Преступления ФСБ Взрывы Поезда
04 марта 2024, 18:47
Жильцов многоэтажки в Тобольске эвакуировали из-за опасного предмета
Freepik
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В Тобольске из многоэтажного дома в 4-м микрорайоне эвакуировали жильцов. В здании обнаружили «предмет, представляющий опасность». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале со ссылкой на городскую администрацию.

На место прибыли представители силовых ведомств. Они осуществляют все необходимые действия.

Изданию Ura.ru в администрации Тобольска рассказали, что для эвакуированных горожан выделили теплые автобусы. Люди смогут вернуться домой в течение полутора часов, добавили в мэрии.

Накануне жильцов многоэтажки эвакуировали в Москве после жалоб на запах газа. Люди также услышали похожие на взрыв звуки. Специалисты вскрыли подвал и обнаружили в нем открытый углеводородный баллон.

Россия Эвакуации

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