Пять человек самостоятельно эвакуировались из горящего автосервиса в Химках

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«Самостоятельно на улицу вышли пять человек», - передали в министерстве.

Огонь охватил одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают 38 специалистов и 11 единиц техники.

В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» рассказали, что возгорание произошло на Октябрьской улице, 37. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:22.

«11:26 - локализация на площади тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - передали в пресс-службе.

Ранее пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы. Погиб пенсионер - он не сумел самостоятельно выбраться из помещения.