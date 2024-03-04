Пять человек самостоятельно эвакуировались из горящего автосервиса в Химках
Спасатели локализовали крупный пожар в автосервисе в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Самостоятельно на улицу вышли пять человек», - передали в министерстве.
Огонь охватил одну тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают 38 специалистов и 11 единиц техники.
В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» рассказали, что возгорание произошло на Октябрьской улице, 37. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:22.
«11:26 - локализация на площади тысяча квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - передали в пресс-службе.
Ранее пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы. Погиб пенсионер - он не сумел самостоятельно выбраться из помещения.