Публиковать фото с последствиями применения беспилотников запретили в Ленобласти

Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять информацию, которая раскрывает последствия применения беспилотников.

Решение опубликовали на сайте облправительства.

Кроме того, нельзя будет выкладывать фото- и видеоматериалы, а также любые данные, способствующие раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны. Это также касается сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК и промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.

Проект нормативного правового акта Ленинградской области об административной ответственности за неисполнение этого решения должны разработать до 15 марта.

Еще летом 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил россиян не выкладывать в Сеть фотографии и видео с объектами системы противовоздушной обороны, объяснив, что противник может использовать эти данные. Накануне, 6 марта, глава Курской области Роман Старовойт в очередной раз обратился к жителям с просьбой не публиковать места прилетов. Он добавил, что, такие фото и видео помогают украинским боевикам и подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия атак.