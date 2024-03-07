07 марта 2024, 07:58

Публиковать фото с последствиями применения беспилотников запретили в Ленобласти

РИА «Новости»
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Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять информацию, которая раскрывает последствия применения беспилотников. Решение опубликовали на сайте облправительства.

Оперштаб Ленинградской области запретил публиковать и распространять информацию, которая раскрывает последствия применения беспилотников.

Решение опубликовали на сайте облправительства.

Кроме того, нельзя будет выкладывать фото- и видеоматериалы, а также любые данные, способствующие раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны. Это также касается сооружений систем связи, систем охраны объектов ТЭК и промышленности, мостов и портовых зон на территории региона.

Проект нормативного правового акта Ленинградской области об административной ответственности за неисполнение этого решения должны разработать до 15 марта.

Еще летом 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил россиян не выкладывать в Сеть фотографии и видео с объектами системы противовоздушной обороны, объяснив, что противник может использовать эти данные. Накануне, 6 марта, глава Курской области Роман Старовойт в очередной раз обратился к жителям с просьбой не публиковать места прилетов. Он добавил, что, такие фото и видео помогают украинским боевикам и подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия атак.

Фото Ленинградская область Беспилотники Запреты Видео
07 марта 2024, 09:02
Пропавшего в феврале свердловчанина нашли мертвым
РИА «Новости»
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Пропавшего в свердловском поселке мужчину нашли без признаков жизни. Его поисками занимались с 1 февраля в Каменском-Уральском в селе Мартюш, сообщил отряд «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким» - написали волонтеры в соцсети.

Пост о пропаже 45-летнего Владислава опубликовали 13 февраля в группе во «ВКонтакте» отряда «ЛизаАлерт».

Мужчину почти месяц искали волонтеры, полицейские и местные жители.

Тело разыскиваемого нашли вечером 29 февраля. Подробности и обстоятельства смерти мужчины не разглашаются по правилам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В конце февраля в Екатеринбурге также пропал 15-летний подросток. Его удалось найти живым спустя двое суток.

Спасатели Волонтеры Свердловская область
07 марта 2024, 08:49
Осужденные устроили погром в колонии под Саратовом
РИА «Новости»
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Заключенные устроили погром в исправительной колонии № 4 в Пугачеве в Саратовской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСИН России.

Заключенные устроили погром 6 марта. Все началось с того, что сотрудники администрации колонии потребовали от одного из осужденных за убийство отдать запрещенный предмет, которым он пользовался.

Заключенный отличается непослушанием. У него 54 взыскания за нарушение порядка. Его содержат в отряде со строгими условиями отбывания наказания. Мужчина демонстративно отказался выполнять требования сотрудников учреждения.

«[Его] поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество - сломали окна и отсекающие двери в отряде», - подчеркнули в ведомстве.

После проведения беседы осужденные отказались дальше нарушать порядок. Физическую силу к другим заключенным не применяли. Специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб. Обстановку в колонии контролируют, учреждение работает в штатном режиме.

Именно в этой тюрьме отбывал наказание «скопинский маньяк» Виктор Мохов , который сидел почти 17 лет за похищение и изнасилования двух девушек. Он вышел на свободу в марте 2021 года.

Саратов Заключенные Россия Мужчины
07 марта 2024, 06:16
Санитарную эвакуацию пострадавших при взрыве в Туве сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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Пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ отправили в Красноярск. Самолет Ил-76 эвакуировал их из Кызыла. Транспортировку показало МЧС России.

Консилиум врачей решил отправить восемь пациентов на лечение в Красноярск. Спецборт прилетел в Кызыл, куда увезли пострадавших на Шагонарской ТЭЦ. Пресс-служба ведомства показала, как их в сопровождении специалистов «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф и психологов МЧС погрузили на Ил-76.

Другим самолетом в Кызыл переправили из Новосибирской области специальное оборудование для социально значимых объектов, домов и теплосетей. На Ан-74 погрузили тепловые пушки и обогреватели.

Авария на Шагонарской ТЭЦ произошла рано утром 6 марта. Пострадали 23 человека, один из них скончался от полученных травм. По одной из версий, взрыв и пожар произошли из-за детонации угольной пыли.

Пожары МЧС РФ Медицина
07 марта 2024, 00:19
В Москве уволили медсестру, снимавшую на видео больных детей
Freepik
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В московской больнице уволили медсестру, которая снимала видео с больными детьми. В заведении проводится проверка, сообщил в Telegram-канале департамент здравоохранения столицы.

Депздрав назвал неприемлемым поведение медицинского сотрудника, который снимал на видео пациентов. Ролик накануне появился в социальных сетях.

«Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», - сообщили в департаменте.

Ведомство начало проверку в больнице, ситуация находится на контроле у руководства депздрава Москвы.

В Копейске сотрудники больницы оставили в палате без присмотра двухлетнюю девочку-сироту. Только после обнародования этого факта к ребенку приставили няню.

Дети Здравоохранение Больницы Видео Москва

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