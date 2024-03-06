06 марта 2024, 08:39

Приставы забрали у екатеринбуржца машину за 3,5 млн из-за долга в 400 тысяч

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На протяжении года екатеринбуржец пытался вернуть свой автомобиль за 3,5 миллиона рублей, который забрали судебные приставы из-за задолженности в 400 тысяч рублей. В результате он получил ее с повреждениями, сообщил E1.ru.

Предприниматель рассказал журналистам, что его Mercedes-Benz GL оценили в миллион рублей и едва не продали на аукционе. Также у бизнесмена списали средства с эскроу-счета.

Спустя какое-то время иномарку вернули, но у нее был разбит бампер и не работал аккумулятор. После этого мужчина обратился в Следственный комитет.

Представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов пояснили изданию, что сотрудники приняли меры для полного исполнения требований.

«На принудительную реализацию автотранспортное средство не передавалось, так как после наложения ареста на имущество со счетов должника были удержаны поступившие на них денежные средства в объеме, соответствующем требованиям исполнительного документа», - сообщили в ФССП.

Автомобиль отдали владельцу после поступления денег на счет взыскателя, отметили в ведомстве.

Ранее прокуратура добилась выплаты свыше 650 миллионов рублей россиянам, пострадавшим от неправомерных действий судебных приставов. После проверок за два года удалось восстановить права более 60 тысяч граждан.

Долги Екатеринбург Машины
06 марта 2024, 10:27
МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в воронежском пансионате. Кадры с места ЧП опубликовала пресс-служба МЧС.

Внутри здания находились 52 человека, спасатели оперативно их эвакуировали. В ликвидации возгорания участвовали 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

По информации пресс-службы, загорелась кровля двухэтажного пансионата на площади в 200 квадратных метров. На опубликованных МЧС кадрах видно, как спасатели эвакуировали на носилках пожилых людей и передавали их бригадам скорой помощи. Чтобы потушить пожар, огнеборцы с помощью техники поднимались на крышу горящего здания.

Ранее МЧС информировало, что в пансионате находились 49 маломобильных постояльцев , а также три человека из персонала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил информацию о пожаре и отметил, что ЧП произошло в Коминтерновском районе города.

Спасатели Пожары МЧС РФ Видео
06 марта 2024, 10:13
Колесо от большегруза убило водителя эвакуатора в Тюменской области
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На трассе под Тюмень — Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

На трассе под Тюмень - Ханты-Мансийск водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо автомобиля «КамАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Автоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самарской области произошло ночью смертельное ДТП. Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.

У большегруза отпало колесо, металлический элемент влетел в форточку эвакуатора Tata. Покрышку колеса отбросило на разделительную полосу дороги. От полученных травм 38-летний мужчина, находившийся за рулем эвакуатора, скончался на месте. Второй водитель не пострадал.

Тюмень ДТП
06 марта 2024, 09:51
Четверо подростков потушили Вечный огонь в парке Уфы
РИА «Новости»
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В Уфе несколько подростков потушили Вечный огонь в парке имени Якутова. Правоохранителям уже удалось установить личности хулиганов, сообщило ГТРК «Башкортостан».

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан уточнили журналистам, что четверо молодых людей, одному из которых 16 лет, потушили Вечный огонь на могиле героев гражданской войны и участников Октябрьской революции, где захоронен первый башкирский чекист Зенцов.

Всех подростков нашли, с ними сейчас работают следователи.

Ранее полицейские задержали в Калининграде туристов за осквернение братской могилы. Приезжие мужчина и женщина ночью отдыхали около Вечного огня. Перед уходом они прихватили с собой корзину с цветами с места возложения.

Дети Уфа Школьники Вандализм
06 марта 2024, 09:39
Названа причина взрыва на ТЭЦ в Шагонаре
Пресс-служба администрации города или района
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Причиной взрыва и последовавшего пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, предварительно, стала детонация угольной пыли. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«В 04:42 поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной», - констатировал собеседник издания.

На месте работали 111 специалистов, применяя 26 спецмашин.

О том, что к пожару привел взрыв в отсеке теплопередачи, информировали на странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте». Котлы не пострадали. Пожар удалось локализовать. Известно о 18 пострадавших, все они сотрудники ТЭЦ. Их госпитализировали. Шестеро в тяжелом состоянии, девять - в среднетяжелом, состояние троих ближе к удовлетворительному. Еще 21 человека эвакуировали из здания.

После ЧП в Шагонаре временно отключили центральное отопление, в школах отменили занятия. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

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