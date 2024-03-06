Приставы забрали у екатеринбуржца машину за 3,5 млн из-за долга в 400 тысяч

Предприниматель рассказал журналистам, что его Mercedes-Benz GL оценили в миллион рублей и едва не продали на аукционе. Также у бизнесмена списали средства с эскроу-счета.

Спустя какое-то время иномарку вернули, но у нее был разбит бампер и не работал аккумулятор. После этого мужчина обратился в Следственный комитет.

Представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов пояснили изданию, что сотрудники приняли меры для полного исполнения требований.

«На принудительную реализацию автотранспортное средство не передавалось, так как после наложения ареста на имущество со счетов должника были удержаны поступившие на них денежные средства в объеме, соответствующем требованиям исполнительного документа», - сообщили в ФССП.

Автомобиль отдали владельцу после поступления денег на счет взыскателя, отметили в ведомстве.

Ранее прокуратура добилась выплаты свыше 650 миллионов рублей россиянам, пострадавшим от неправомерных действий судебных приставов. После проверок за два года удалось восстановить права более 60 тысяч граждан.