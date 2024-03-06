«Вчера лошадь привел в квартиру. <…> Я даже не понимаю, что я вообще делал. Просто был очень пьяный», - сказал арестант.

Он работал на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка и, напившись, в честь 8 Марта решил сделать жене необычный подарок - взял лошадь на уздцы, отвел к своему дому, по лестнице поднялся с ней на пятый этаж и завел в квартиру. Через полтора часа мужчина вернул животное владельцам, а наутро пришел в сознание.

В Саратове мужчина растил у себя в квартире двух питонов. Об этом стало известно после того, как змеи через канализацию уползли к соседке.

Женщина легла спать, полицию вызывать не стала. Но другие соседи сюрприз не оценили. Они скачали запись с камеры видеонаблюдения , главный по дому позвонил правоохранителям и в управляющую компанию.

«Утром встала, смотрю - в чате уже выложено, что около подъезда от лошади остались. <…> Подъезд помыли, это все убрали, тишина», - сказала она.

Сутки за сюрприз Мужчину задержали, суд назначил одни сутки административного ареста за мелкое хулиганство. В отделе полиции наездник раскаялся и пообещал «закодироваться» от алкоголизма.





Лошадь у лифта «Ночь была. Проснулась от топота. Думала, кто-то около подъезда топает. Может, опять какие-нибудь пьяные не могут вызвать лифт, как периодически бывает. Приоткрыла дверь, смотрю - лошадь стоит. Закрыла», - сказала она.

Животное, по воспоминаниям соседки, стояло около лифта. Женщина открыла дверь в тот момент, когда сосед пытался запрыгнуть на лошадь - она слышала топот, но не видела «всадника».