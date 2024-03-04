04 марта 2024, 13:46

Пожар на территории колонии в Пермском крае распространился на 1,7 тысячи «квадратов»

РИА «Новости»
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На территории исправительной колонии в Пермском крае случился пожар. Огонь распространился примерно на 1,7 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщили «360» в краевом управлении ФСИН.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось около 12:30 в поселке Половинка Чусовского района. Пожар случился в одном из зданий производственного участка на территории колонии № 37. На место немедленно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения. Всего туда вызвали три пожарных расчета. В тушении участвовали 28 человек и 11 спецмашин.

«На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется», - добавили в УФСИН по Пермскому краю.

Пожар локализовали в 14:16. На место выехали сотрудники главного управления краевого ФСИН. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. Колония продолжает работать в штатном режиме.

В понедельник, 4 марта, также случился крупный пожар в автосервисе в Химках. Происшествие попало на видео.

Пермский край Пожары ФСИН
04 марта 2024, 13:20
Крупный пожар в автосервисе Химок попал на видео
Телеканал «360»
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Мощный пожар в автосервисе в Химках тушат почти 40 спасателей. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. Огонь охватил тысячу квадратных метров территории, пламя удалось локализовать, но сотрудники МЧС продолжают разбирать и проливать конструкции.

Возгорание в автосервисе началось в первой половине дня 4 марта. Пять человек успели самостоятельно выбраться из помещений до приезда спасателей. Сейчас на месте ЧП работают 38 специалистов на 11 спецмашинах.

На кадрах видно, что у места происшествия собрались люди. Языков пламени нет, но в небо поднимаются клубы дыма. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре «Мост» в Кузнецке. Огонь охватил 1500 квадратных метров, к месту происшествия приехал 51 спасатель. Горение трехэтажного здания попало на видео.

Спасатели Пожары Химки МЧС РФ Видео
04 марта 2024, 12:38
Террористическая атака в Самарской области оказалась не первой
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Попытки совершить террористический акт в Самарской области предпринимаются не в первый раз. Однако специалисты вовремя их пресекают, заявил глава региона Дмитрий Азаров. Его процитировал Telegram-канал Sovainfo.ru.

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», - указала он.

Утром 4 марта неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку под Самарой. Из-за ЧП пять поездов задержали.

По словам губернатора, на месте уже работают правоохранители и спецслужбы. Жертв и пострадавших нет.

Специалисты уже скорректировали часть маршрутов на железной дороге и перенаправили в обход. По пригородным маршрутам дополнительно обеспечат пассажиров автобусами.

В регионе объявили план «Загорск». Очевидец Евгений Губин рассказал «360» о громком звуке, который напомнил ему переход истребителем звукового барьера.

Терроризм
04 марта 2024, 12:15
Лев напал на 14-летнюю школьницу в Саратове
пресс-служба СУ СК по Саратовской области
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Лев, содержащийся в вольере на территории одного из предприятий в Саратове, напал на 14-летнюю девочку. Следователи начали доследственную проверку, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Девочку доставили в медицинское учреждение с травмами рук. Ей оказывают необходимую помощь.

«Следователем СК выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.

По данным прокуратуры Саратовской области , нападение произошло 2 марта в Ленинском районе города. Ведомство также начало проверку по факту происшествия. Его сотрудники оценят законность содержания дикого зверя и исполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также проконтролируют ход и результаты следственной проверки.

А 3 марта стало известно, что под Иркутском на восьмилетнего мальчика напала бродячая собака. Следователи возбудили уголовное дело.

Саратов СК РФ Животные Школьники Следственный комитет России
04 марта 2024, 12:08
Актер озвучания «Звездных войн» умер на фестивале ужасов
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Актер Марк Додсон, озвучивший персонажей в «Звездных воинах» и «Гремлинах», умер от сердечного приступа на фестивале ужасов Horror Con. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на агентство Stellar Appearances и TMZ.

Артист скончался в субботу, в день своего 64-летия. По словам дочери Додсона, Сиары, он умер в Индиане, где принимал участие в мероприятии Horror Con. Девушка сообщила, что причиной смерти стал сердечный приступ во сне.

Додсон, начавший свою карьеру в 1980-х, озвучил множество фильмов, видеоигр и телесериалов. В списке его работ - «Возвращение Джедая», «Пробуждение силы» и «Эвоки: Битва за Эндор» из вселенной «Звездных войн», обе части «Гремлинов» (включая озвучку могвая в первой части), «Черный Плащ» и многие другие.

Кино Фильмы Войны Фестивали Актеры Звездные войны

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