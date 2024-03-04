Пожар на территории колонии в Пермском крае распространился на 1,7 тысячи «квадратов»

В ведомстве уточнили, что возгорание началось около 12:30 в поселке Половинка Чусовского района. Пожар случился в одном из зданий производственного участка на территории колонии № 37. На место немедленно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения. Всего туда вызвали три пожарных расчета. В тушении участвовали 28 человек и 11 спецмашин.

«На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется», - добавили в УФСИН по Пермскому краю.

Пожар локализовали в 14:16. На место выехали сотрудники главного управления краевого ФСИН. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. Колония продолжает работать в штатном режиме.

В понедельник, 4 марта, также случился крупный пожар в автосервисе в Химках. Происшествие попало на видео.