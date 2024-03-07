07 марта 2024, 18:52

Пойманный под Казанью с девятью килограммами взрывчатки водитель попал под следствие

РИА «Новости»
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Задержанный полицией Татарстана мужчина, который перевозил на иномарке около девяти килограммов взрывчатого вещества, попал под уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили Ford на стационарном посту полиции. За рулем иномарки находился житель Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами мужчина занервничал, чем привлек внимание правоохранителей. Во время досмотра машины и личных вещей водителя полицейские обнаружили подозрительные предметы. По заключению эксперта, в них была взрывчатка.

Информация о задержании набитого взрывчаткой автомобиля под Казанью появилась в СМИ. По их данным, пенсионер не объяснил, откуда и для чего у него взрывчатка.

Дело возбудили по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (пункт «а» части 3 статьи 222.1). Максимальная санкция - лишение свободы на 12 лет.

Задержания Казань Иномарки Полиция
07 марта 2024, 18:41
Тушение пожара в деревянной школе под Иркутском попало на видео
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Деревянное здание, где расположены школа и детский сад, загорелось 7 марта в селе Каменка Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, огонь охватил 600 «квадратов».

«По предварительным данным, площадь пожара - 600 квадратных метров. Пострадавших нет», - передали в министерстве.

Борьбу с огнем ведут 23 спасателя на четырех машинах. Также к работе привлекли технику местной администрации и добровольцев.

К месту происшествия уже прибыли дознаватели. Они опрашивают работников учреждения. После ликвидации пожара специалисты осмотрят здание и установят предварительную причину возгорания.

Ранее пожар потушили в гостевом доме этно-усадьбы в Солнечногорске. Ликвидация огня осложнялось тем, что в горящем доме находился газовый баллон.

Пожары Школы Видео Россия
07 марта 2024, 18:07
«Это как можно?!» Перевернувшийся в Петрозаводске пассажирский автобус попал на видео
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Рейсовый автобус с пассажирами въехал в ограждение и опрокинулся в Петрозаводске на перекрестке в районе Лососинского шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Полиция Карелии в Telegram-канале сообщила, что, предварительно, 53-летний водитель ПАЗа не справился с управлением. В результате аварии пострадали двое подростков и женщина. Последняя, предположительно, получила перелом ноги.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка в целях принятия процессуального решения», - передали в МВД по Республике Карелия.

Ранее два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Тюмени. Водитель ЛиАЗ нарушил правила проезда перекрестка и врезался в МАЗ.


На записи видно, что транспортное средство лежит на боку. Рядом с местом аварии находятся несколько машин ДПС.

Сразу после ДТП люди были в шоке и возмущались. Пассажиры недоумевали, как водитель умудрился опрокинуть автобус. Одна из женщин жаловалась, что мужчина разговаривал за рулем во время поездки. Запись, сделанная практически сразу после столкновения в салоне авто, также оказалась у «360».

«Это как можно перевернуться?!» - кричала одна пассажирка.

«Потому что едут, по телефонам говорят», - комментировала другая.

Больницы ДТП Видео Автобусы Машины Водители
07 марта 2024, 17:24
Воронежский школьник умер во время урока физкультуры
РИА «Новости»
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Учащийся одной из школ в Павловском районе Воронежской области умер во время урока физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

В связи с гибелью 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти несовершеннолетнего», - указали в пресс-службе.

По информации издания «Вести Воронеж» , девятикласснику стало плохо во время бега на разминке. Учителя вызвали подростку скорую, а перед этим ему оказала первую помощь школьная медсестра.

Ранее в селе Ямное Воронежской области погиб школьник, который запутался в канате на шведской стенке. Веревка обмотала шею мальчика, он умер.

Уголовное дело Школы Школьники Следственный комитет России
07 марта 2024, 16:24
«Извращенец». Владельца салона красоты в Щелкове обвинили в установке скрытой камеры
Телеканал «360»
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Владелец щелковского салона красоты «О-ля-ля» изменял супруге со своей сотрудницей. Он же установил скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, рассказала «360» клиентка заведения.

По словам женщины, у руководителя был роман с администратором салона. Любовница могла слить видео обнаженных женщин, прошедших процедуру лазерной эпиляции, так как владелец салона «задел ее чувства».

«Так же они работают без лицензии на аппарат лазерной эпиляции, об этом знают все бывшие и нынешние сотрудники салона. Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы. Моя знакомая поэтому ушла в другой салон. Не выплачивал зарплаты бывшим сотрудницам, кидал их на деньги», - поделилась собеседница «360».

Она также отметила, что ее подруга работала администратором в салоне и говорила, что клиенты приходили с жалобами после процедур. Аппарат лазерной эпиляции не обрабатывали тщательно после каждого клиента. Скрытую камеру в кабинете установил сам владелец, считает клиентка.

«Потому что она (камера - прим. ред.) проведена через кабель, а, значит, никто не мог иметь доступ, кроме него. Он тот еще извращенец. Он постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», - заключила женщина.

Информация о том, что клиенток щелковского салона красоты снимали на скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, появилась 7 марта. По данным СМИ, устройство установили под видом датчика пожарной сигнализации.

Видео Женщины Щелково Красота

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