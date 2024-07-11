11 июля 2024, 19:06

Появилось видео задержания террориста, готовившего нападение на храм в Адыгее

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Появилось видео задержания и признания террориста, который планировал нападение на православный храм в Майкопе. Кадры обнародовала ФСБ.

На ролике видно, как молодого человека задержали на улице. Он заявил, что целью атаки был «поджог церкви». Также на видео показали, как молодой человек заливает бензин в две пластиковые емкости.

«Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу», - заявил задержанный.

ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее 11 июля. Выходец из центрально-азиатской страны собирался убить священников и охранников и поджечь здание.

Задержания ФСБ Видео
11 июля 2024, 18:12
Лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы
Unsplash
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Лифт рухнул в закрытом на реконструкцию 15-этажном здании поликлиники в Краснопресненском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Здание находится на улице Заморенова, территорию огородили.

По информации источника, лифт рухнул с высоты 15 этажа, внутри находились два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.

«Второй пострадавший эвакуирован до прибытия [экстренных служб] рабочими», - указал источник.

Коммунальные аварии Москва
11 июля 2024, 16:56
Пожар в многоэтажке Подольска локализовали
Телеканал «360»
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Пожар, вспыхнувший в жилом доме на улице Веллинга в Подольске, локализовали. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Локализация на площади 935 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - передали в министерстве.

Огонь частично охватил крышу жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Огонь охватил три тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

Подольск Пожары
11 июля 2024, 16:10
Появились новые кадры с горящей многоэтажкой в Подольске
Телеканал «360»
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Жители дома 22 на улице Велинга в Подольске эвакуируются из горящего здания. Некоторые выходят из дома вместе с домашними питомцами, видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

От крыши здания идет густой дым, пожарные продолжают тушить огонь. Одна из жительниц эвакуировалась из дома вместе с большим котом. Она призналась, что питомец сильно испугался.

«Он трусишка совсем, да», - отметила девушка.

По данным МЧС, огонь вспыхнул на мансарде дома, площадь возгорания в пресс-службе не уточнили. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные и сотрудники полиции.

Источник 360.ru подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.


Ранее пожар разгорелся в знаменитом Руанском соборе во Франции. Черный дым охватил шпиль, город бросил на борьбу с ЧП все силы. Мэр Руана Николя Мейер-Россиньоль подтвердил, что посетителей собора эвакуировали.

Подольск Пожары
11 июля 2024, 15:18
Пламя охватило мансарду дома в Подольске
Телеканал «360»
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Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Велинга, от здания идет черный густой дым. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС отметили, что площадь пожара пока уточняется.

«Выход дыма с мансардного этажа. Информация уточняется дальнейшая», - указали в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь частично охватил крышу жилого дома. На место пожара прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

По данным источника 360.ru, в результате ЧП никто не пострадал.

«Да, сильно [горит], пострадавших вроде нет», - заявил собеседник 360.ru.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным источника, огонь вспыхнул утром 11 июля, в цеху мебельной фабрики, где перерабатывали пластик. Очевидцы отметили, что прогремели взрывы.

Подольск Пожары МЧС РФ

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