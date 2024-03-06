Пострадавших в пожаре на Шагонарской ТЭЦ эвакуируют в Кызыл на вертолете

«Для этого в Шагонар прибыл вертолет санавиации. В Кызыл будут эвакуированы 15 пострадавших», - указали в пресс-службе.

В тяжелом состоянии находятся шесть пострадавших, еще девять человек - в состоянии средней тяжести. Состояние трех горожан оценили как удовлетворительное. Спасатели продолжают поиски других пострадавших.

Ранее на ТЭЦ в городе Шагонар Улуг-Хемского района произошел пожар и задымление. Огнеборцы локализовали возгорание на площади в 50 «квадратов». По данным МЧС, пожар вспыхнул на котельной , специалисты выясняют обстоятельства случившегося. В оперативный штаб по ЧП включили представителей МВД, Росгвардии и профильных министерств.

Региональная администрация опубликовала видеозапись с пожаром.