Полиция Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл

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Сообщение об ограблении кредитного учреждения на девятой линии Васильевского острова поступило в полицию вечером 7 марта. По информации МВД, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать.

«Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив», - указали в пресс-службе.

Полиция установила личность возможного подозреваемого и начала его поиски.

Ранее попытку ограбления банка зафиксировали в Армавире. Сотрудники МВД задержали 46-летнего подозреваемого.