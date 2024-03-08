Полиция Петербурга начала розыск банковского налетчика, который ничего не украл
Петербургские правоохранители объявили в розыск мужчину, который пытался с помощью газового баллончика ограбить банк на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленинградской области.
Сообщение об ограблении кредитного учреждения на девятой линии Васильевского острова поступило в полицию вечером 7 марта. По информации МВД, злоумышленник распылил газовый баллончик и потребовал у банковских служащих деньги, но те не стали ему ничего отдавать.
«Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив», - указали в пресс-службе.
Полиция установила личность возможного подозреваемого и начала его поиски.
Ранее попытку ограбления банка зафиксировали в Армавире. Сотрудники МВД задержали 46-летнего подозреваемого.