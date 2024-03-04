«Пока сидим». Экипаж совершившего экстренную посадку A320 отстранили от полетов

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Согласно информации издания, комиссия «Уральских авиалиний» рекомендовала компании отстранить пилотов от полетов.

По словам женщины, ее муж ежемесячно пишет заявления на отпуск за свой счет. Изменение ситуации возможно только после того, как компетентные специалисты опубликуют отчет о результатах расследования происшествия.

Как отметил пилот Эдуард Семенов, его семья вынуждена жить на накопления.

«Пока сидим. У меня жена и трое несовершеннолетних детей», - отметил пилот.

Ранее сообщалось, что руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов , посадивших самолет в поле под Новосибирском. Им посоветовали написать заявление по собственному желанию.