Петербургского школьника увезли в реанимацию после катания по перилам на перемене

По данным издания, в поселке Песочный в местной школе ученик пятого класса решил прокатиться по перилам. Потеряв равновесие, ребенок упал на лестницу. В результате он получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей черепа и различные ушибы.

«Mash на Мойке» уточнил, что 11-летний мальчик из многодетной семьи. Его воспитывают отец - священнослужитель и мать-домохозяйка. Сейчас школьник находится под наблюдением врачей.

Ранее в приморском Партизанске пострадала школьница, упав с третьего этажа заброшенного здания завода. Ее с разными травмами увезли в больницу.