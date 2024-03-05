Партию люксовых авто на 200 миллионов рублей задержали в Ставропольском крае

Легковушки Toyota, Mercedes и Lexus доставляли из Грузии через Верхний Ларс, где их поместили под процедуру таможенного транзита с пунктом назначения - Киргизия. После пересечения границы без разрешения таможенного органа иномарки погрузили на автовозы и передали под управление водителей, не указанных в документах.

«Установлено, что на самом деле люксовые авто направлялись в Москву для последующей перепродажи», - сообщили в ФТС.

Минераловодская таможня возбудила девять дел об административных правонарушениях в отношении пяти декларантов.

Несколько дней назад сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотики нашли во время контроля контейнера, который прибыл из Антверпена.