Один резервуар пострадал при атаке БПЛА по нефтебазе в Белгородской области

Читайте нас в:

«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар», - указали в ведомстве.

Угрозы распространения огня нет. МЧС хватает сил и средств для ликвидации последствий ЧП. Пострадавших в результате возгорания на объекте нет.

Нефтебазу в Губкинском городском округе атаковал беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте ЧП произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте.

Также власти региона предупредили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах. Главк МЧС призвал местных жителей не выходить лишний раз на улицу и находиться подальше от окон.