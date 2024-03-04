04 марта 2024, 10:41

Никто не пострадал во время взрыва на мосту через Чапаевку под Самарой

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Во время взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка под Самарой никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Жертв и пострадавших нет», - передали в ведомстве.

ЧП произошло на перегоне Звезда-Чапаевск. Пять поездов задержали, часть электричек вывели из расписания.

ФСБ Взрывы Поезда
04 марта 2024, 10:45
Подросток из Москвы оглох после пощечины от тренера
Freepik
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В московском спортивном клубе «Атлант», расположенном в Левобережном районе, тренер по рукопашному бою сильно ударил по щеке 11-летнему мальчику. После произошедшего в больнице его подопечному поставили диагноз «нейросенсорная потеря слуха», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, мальчик с братом отрабатывали приемы и начали ссориться. Когда между ними возник конфликт, ребенок применил потенциально опасный прием. Тренер вмешался и, чтобы привести в чувство ученика, ударил его по щеке.

Сразу после инцидента мальчик начал жаловаться на ухудшение слуха. После медицинского осмотра в больнице ему поставили диагноз - нейросенсорная потеря слуха, связанная с повреждением структур внутреннего уха. Мать мальчика обратилась с заявлением в полицию, началась полицейская проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле взрослый мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города.

Школьники Москва
04 марта 2024, 10:33
Мертвых пенсионеров нашли в квартире Москвы по сильному трупному запаху
РИА «Новости»
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Тела двух пенсионеров обнаружили в московской квартире на улице Введенского 4 марта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.

На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.

Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.

Пенсионеры Женщины Мужчины Полиция Москва
04 марта 2024, 10:28
Жителя Красноярска будут судить за совершенное 25 лет назад убийство трех человек
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В Красноярском крае будут судить 55-летнего местного жителя Александра Бойко за убийства совершенные 25 лет назад. Предположительно, он жестоко расправился с тремя людьми, сообщила Lenta.ru.

По данным издания, в 1998 году, чтобы не возвращать долг в 20 миллионов рублей, Бойко убил кредитора, его супругу и пятилетнюю дочь.

Тела своих жертв мужчина закопал в огороде на участке своего родственника и забыл об этом на долгие годы.

Однако через 25 лет кропотливая работа следователей и новые технологии в криминалистике помогли установить и задержать подозреваемого в тройном убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину , который увлекался ММА. У него в кармане нашли окровавленный складной нож. Позже он признался в убийстве сестры.

Задержания Убийства Суд
04 марта 2024, 09:51
Женщина погибла во время пожара в жилом доме в Петербурге
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В Санкт-Петербурге пожар унес жизнь женщины. Еще одного пострадавшего увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь разгорелся в однокомнатной квартире жилого дома, расположенного в Калининском районе на проспекте Металлистов, ранним утром 4 марта. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

Прибывшие на место 12 пожарных на трех машинах спустя 40 минут полностью ликвидировали возгорание. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Еще один смертельный пожар 4 марта произошел в Южном административном округе Москвы. В квартире жилого дома в Чертанове Северном загорелись личные вещи и мебель. В результате один человек погиб.

Санкт-Петербург Пожары

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