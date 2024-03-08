«Ничего страшного». Вяльбе упрекнула лыжниц в Сочи за низкий спортивный уровень

«Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», - отметила она.

Вяльбе напомнила, что лыжники часто сталкиваются с риском получить травмы. По ее мнению, со спортсменками на трассе не произошло ничего страшного, хотя некоторые из них получили переломы.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?» - указала глава ФЛГР.

Ранее во время спортивного мероприятия в Сочи лыжную трассу накрыла снежная буря. В результате плохих погодных условий пострадали порядка 10 лыжниц. По словам Вяльбе, с серьезными травмами в больницу обратились три человека.