04 марта 2024, 07:44

Надпись на памятнике стала причиной возбуждения уголовного дела во Владивостоке

РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за надписи на Поспеловской батарее на острове Русский во Владивостоке, входящей в состав Владивостокской крепости. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.

Кадры, на которых неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика, появилась в соцсетях. Дело возбудили по факту повреждения памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России (часть 1 статьи 243.4 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на три года.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли там пустой аэрозольный баллон. Сотрудники СК установили и допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Причастные к преступлению и его обстоятельства устанавливаются.

Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» расположен на местах боевых действий. Время строительства - 1895–1901 годы. Первоначально ансамбль представлял собой две скорострельные береговые пушки Норденфельда на деревянных основаниях, после модернизации пушек стало четыре.

В Приморском крае планировали объявить 2024-й Годом Владивостокской крепости.

Уголовное дело Соцсети Памятники СК РФ Владивосток Следственный комитет России
04 марта 2024, 08:50
Любительницу йоги на кладбище задержали в Ивановской области за оскорбление полицейского
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В Ивановской области задержали женщину, которая ранее нелестно высказалась в сторону сотрудника полиции. Она проходит по уголовному делу по статье об оскорблении представителя власти, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на днях в Лежневском районе Ивановской области правоохранители остановили автобус, в котором ехала 30-летняя Дьявл Успешная. До этого девушка оскорбила автоинспектора в московском районе Хорошево-Мневники. После этого она сбежала из столицы. Успешную привезли в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Shot уточнил, что против женщины возбудили уголовное дело, по которому ей может грозить до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

В социальных сетях Дьявл, которую звали Натальей до смены имени, представляется адептом высокодуховной жизни. Она также практикует сыроедение, не пользуется пластиковыми пакетами, занимается йогой и медитирует на кладбище.

Ранее в Тамбовской области возбудили уголовное дело на бывшего главу Минздрава за угрозы полиции. Экс-чиновник позже принес публичные извинения правоохранителям.

Задержания Уголовное дело Полиция
04 марта 2024, 07:22
Смертельный пожар произошел в захламленной квартире на юге Москвы
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В Южном административном округе Москвы произошел пожар. Личные вещи и мебель загорелись в квартире на территории Чертаново Северного. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов ночи в девятиэтажный панельный газифицированный дом по улице Чертановской, 4. По словам заявителя, из горевшей квартиры на четвертом этаже не мог выйти пожилой человек.

Из-за снежных заносов спасателям не удалось установить трехколенную лестницу. Они вскрыли дверь квартиры, из которой шел дым, бензорезом. Горели вещи и мебель на площади пяти квадратных метров. В одной из комнат заметили пострадавшего человека, вход оказался завален вещами - квартира сильно захламлена. Попытки реанимировать оказались безуспешными, житель погиб.

В Южном Бутово произошла авария. Пострадали водитель Subaru и пассажирка BMW.

Пожары Москва
04 марта 2024, 06:49
Авария с двумя пострадавшими произошла в Южном Бутово
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Ночью 4 марта в Южном Бутово на юго-западе Москвы произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали водитель и пассажирка одной из легковушек, сообщил источник «360».

Авария произошла около полуночи в районе дома по улице Адмирала Лазарева, 36. Столкнулись два автомобиля - Subaru и BMW. Госпитализировали водителя первой машины и пассажирку второй.

На месте ДТП случился разлив топлива. Оперативные службы устранили последствия аварии.

В Екатеринбурге схватили пьяного бизнесмена на Land Cruiser. Мужчина сел за руль без прав, не пристегнулся и отказался остановиться по требованию Госавтоинспекции, завязалась погоня. Правоохранители открыли огонь, машина съехала в кювет и перевернулась. Кроме водителя в авто находилась его 15-летняя дочь, которую после ДТП увезли в больницу. Задержание сняли на видео.

ДТП Москва
04 марта 2024, 06:20
Крупные природные пожары в Приморье сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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Жителям Приморья запретили гулять в лесу и жечь мусор на юге региона. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим. Губернатор региона Олег Кожемяко показал в своем Telegram-канале работу пожарно-спасательных подразделений.

«На территории Хасанского муниципального округа введен особый противопожарный режим. Данная мера вызвана ростом ландшафтных пожаров, а также установлением сухой и ветреной погоды», - сообщила пресс-служба администрации округа.

Жителям запретили посещать леса, заезжать в лесные массивы на транспорте, разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, проводить на садовых участках огнеопасные работы. Нарушителям пригрозили привлечением к ответственности, в том числе уголовной.

Администрация сообщила о сложной ситуации с палом травы, особенно около села Сухановка и поселка городского типа Зарубино. Переход огня на жилые дома удалось предотвратить. Для тушения огня в Хасанский округ перебросили дополнительные силы из Владивостока, Михайловского, Октябрьского и других муниципалитетов. К работе привлекли более 300 человек и бульдозеры.

Пожары Лесные пожары Приморье

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