Надпись на памятнике стала причиной возбуждения уголовного дела во Владивостоке

Кадры, на которых неизвестный мужчина наносит надпись краской из аэрозольного баллончика, появилась в соцсетях. Дело возбудили по факту повреждения памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России (часть 1 статьи 243.4 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на три года.

Следователи осмотрели место происшествия и нашли там пустой аэрозольный баллон. Сотрудники СК установили и допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы. Причастные к преступлению и его обстоятельства устанавливаются.

Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» расположен на местах боевых действий. Время строительства - 1895–1901 годы. Первоначально ансамбль представлял собой две скорострельные береговые пушки Норденфельда на деревянных основаниях, после модернизации пушек стало четыре.

В Приморском крае планировали объявить 2024-й Годом Владивостокской крепости.