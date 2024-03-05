Москвич выстрелил себе в голову из пистолета из-за обиды на мать-игроманку

По данным издания, на днях житель столицы, вернувшись домой, захотел поужинать, но места на кухне не оказалось: стол заняла его мать, увлеченная компьютерной игрой.

Мужчина разозлился и устроил скандал. Он заявил пенсионерке, что его в этой семье не любят, а также прокричал: «Нет человека - нет проблемы». Затем отправился в комнату, а женщина продолжила играть.

Спустя какое-то время в квартиру пришли врачи и сотрудники полиции. Москвич встретил их с окровавленным виском. Как выяснилось, обиженный сын выстрелил в себя из пневматического пистолета.

Женщина пояснила полиции, что несколько лет назад сын начал злоупотреблять спиртным, с того момента в их доме участились ссоры. У мужчины есть еще ружье, но пенсионерка спрятала его.

Ранее пьяный житель Москвы открыл стрельбу во дворе ресторана на Лесной улице. Прибывшим на место росгвардейцам мужчина не смог внятно объяснить причину своего поступка.