Москвич попытался выгнать из вагона метро девушку из-за короткой стрижки

«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика <…>Проводится проверка», - говорится в заявлении.

Конфликтная ситуация произошла, предположительно, в вагоне поезда на Сокольнической линии метро. Пассажира не устроила длина волос девушки. На его взгляд, она была слишком короткой.

Ранее в Москве мужчина в одних трусах загорал на детской площадке. Получив замечание от местной жительницы, он набросился на нее с кулаками.