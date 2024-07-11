11 июля 2024, 00:37

Москвич попытался выгнать из вагона метро девушку из-за короткой стрижки

РИА «Новости»
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В Москве полиция начала проверку видеозаписи, на которой мужчина попытался выгнать девушку из вагона столичного метро из-за ее внешнего вида. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Сотрудники полиции изучают кадры опубликованного в сети Интернет видеоролика <…>Проводится проверка», - говорится в заявлении.

Конфликтная ситуация произошла, предположительно, в вагоне поезда на Сокольнической линии метро. Пассажира не устроила длина волос девушки. На его взгляд, она была слишком короткой.

Ранее в Москве мужчина в одних трусах загорал на детской площадке. Получив замечание от местной жительницы, он набросился на нее с кулаками.

МВД РФ Метро Москва
11 июля 2024, 00:25
Появилось видео крупного пожара в Евпатории
РИА «Новости»
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В Евпатории на улице 60-летия ВЛКСМ вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

«Огонь быстро распространялся из-за высокой ветровой нагрузки», - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Открытое горение ликвидировали огнеборцы ликвидировали в 21:47 по московскому времени. В борьбе с огнем задействовали 38 человек и восемь единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что пожар вспыхнул из-за возгорания сухой травы около спортивного комплекса «Арена-Крым».

«Прошу не паниковать <…> К сожалению, такое бывает в пожароопасный период», - процитировал мэра Telegram-канал ЧП Евпатория.

Ранее лесной пожар потушили в километре от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского округа Московской области.

Пожары Крым
10 июля 2024, 23:22
Автомобиль влетел в стену дома в центре Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль врезался в стену жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в Хамовниках в переулке 1-й Зачатьевский. Машина влетела в стену дома № 4. Подробности пока неизвестны, официальной информации не поступало.

На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии - он сгорел заживо после столкновения с КамАЗом. Легковушка вылетела на встречку и попала под грузовик, машины загорелись. Водитель КамАЗа выжил.

ДТП Москва
10 июля 2024, 22:58
Сгорел заживо. На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии
РИА «Новости»
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Мужчина 1995 года рождения погиб в страшном ДТП на Кубани. Об аварии сообщила пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Автомобиль «Лада Калина» загорелся после столкновения с КамАЗом. Водитель легковушки вылетел на встречку, когда двигался в сторону Армавира.

В результате аварии оба транспортных средства загорелись. Водитель «Камаза» остался жив, а второй участник ДТП сгорел заживо.

Ранее в Удмуртии два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и автобуса. Последний следовал из Ижевска в Пермь, в салоне находились 45 пассажиров.

ДТП Мужчины Водители Краснодарский край
10 июля 2024, 19:59
«Мне было страшно». Мать сгоревшего в Москве подростка — о приговоре убийце
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Мать подростка, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Южном Бутове, заявила, что ее полностью устраивает приговор убийце сына. В интервью RT женщина рассказала, что не будет подавать апелляцию.

«Мне было страшно, что Д. останется на свободе», - призналась она.

Мать погибшего мальчика добавила, что подаст гражданский иск о возмещении морального вреда.

Школьника подожгли на детской площадке в Москве 5 июня 2023 года, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела. Спустя три недели подросток скончался в больнице.

Подозреваемым оказался сверстник погибшего. Его признали виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Зюзинский районный суд Москвы приговорил парня к пяти годам лишения свободы.

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