Минздрав Подмосковья оценил состояние двухлетней девочки, на которую упало дерево
Девочка, на которую упало дерево в Красногорске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.
За состоянием пострадавшей следят врачи. Они оказывают ей всю необходимую помощь.
«Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое», - указали в ведомстве.
Отломившаяся верхушка дерева упала на девочку, игравшую на детской площадке в парке «Ивановские пруды», когда поднялся сильный ветер. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Красногорская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сотрудники установят должностных лиц, отвечающих за содержание территории, и выяснят, соответствовала ли их работа требованиям федерального законодательства.