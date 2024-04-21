Минздрав Подмосковья оценил состояние двухлетней девочки, на которую упало дерево

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За состоянием пострадавшей следят врачи. Они оказывают ей всю необходимую помощь.

«Пациентка доставлена в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое», - указали в ведомстве.

Отломившаяся верхушка дерева упала на девочку, игравшую на детской площадке в парке «Ивановские пруды», когда поднялся сильный ветер. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Красногорская городская прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сотрудники установят должностных лиц, отвечающих за содержание территории, и выяснят, соответствовала ли их работа требованиям федерального законодательства.