Мертвых пенсионеров нашли в квартире Москвы по сильному трупному запаху

Читайте нас в:

В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.

На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.

Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.