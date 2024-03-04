Мертвых пенсионеров нашли в квартире Москвы по сильному трупному запаху
Тела двух пенсионеров обнаружили в московской квартире на улице Введенского 4 марта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.
На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.
Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.