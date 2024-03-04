Любительницу йоги на кладбище задержали в Ивановской области за оскорбление полицейского

По данным издания, на днях в Лежневском районе Ивановской области правоохранители остановили автобус, в котором ехала 30-летняя Дьявл Успешная. До этого девушка оскорбила автоинспектора в московском районе Хорошево-Мневники. После этого она сбежала из столицы. Успешную привезли в отдел МВД для дальнейших разбирательств.

Shot уточнил, что против женщины возбудили уголовное дело, по которому ей может грозить до года исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

В социальных сетях Дьявл, которую звали Натальей до смены имени, представляется адептом высокодуховной жизни. Она также практикует сыроедение, не пользуется пластиковыми пакетами, занимается йогой и медитирует на кладбище.

Ранее в Тамбовской области возбудили уголовное дело на бывшего главу Минздрава за угрозы полиции. Экс-чиновник позже принес публичные извинения правоохранителям.