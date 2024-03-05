Крупный пожар начался в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве
Пожар начался 5 марта в жилом доме № 7 на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Вспыхнула квартира на четвертом этаже. На место происшествия уже прибыли пожарные. Спасатели проникли в подъезд и приступили к ликвидации возгорания.
«Ранг пожара первый», - передал источник.
Само здание - 14-этажное. Дом не газифицирован.
Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока неизвестны. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что из окон полыхающей квартиры вырываются языки пламени, валит густой дым.
Ранее пожар произошел в квартире на улице Маросейка в Москве. Огонь охватил также помещение на четвертом этаже в доме № 13. Из-за происшествия движение по улице перекрыли.