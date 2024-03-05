Крупный пожар начался в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве

Вспыхнула квартира на четвертом этаже. На место происшествия уже прибыли пожарные. Спасатели проникли в подъезд и приступили к ликвидации возгорания.

«Ранг пожара первый», - передал источник.

Само здание - 14-этажное. Дом не газифицирован.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока неизвестны. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что из окон полыхающей квартиры вырываются языки пламени, валит густой дым.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Маросейка в Москве. Огонь охватил также помещение на четвертом этаже в доме № 13. Из-за происшествия движение по улице перекрыли.