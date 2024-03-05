05 марта 2024, 08:58

Крупный пожар начался в жилом доме на улице Скульптора Мухиной в Москве

РИА «Новости»
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Пожар начался 5 марта в жилом доме № 7 на улице Скульптора Мухиной в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Вспыхнула квартира на четвертом этаже. На место происшествия уже прибыли пожарные. Спасатели проникли в подъезд и приступили к ликвидации возгорания.

«Ранг пожара первый», - передал источник.

Само здание - 14-этажное. Дом не газифицирован.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара пока неизвестны. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, что из окон полыхающей квартиры вырываются языки пламени, валит густой дым.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Маросейка в Москве. Огонь охватил также помещение на четвертом этаже в доме № 13. Из-за происшествия движение по улице перекрыли.

Спасатели Пожары Москва
05 марта 2024, 09:12
Москвич выстрелил себе в голову из пистолета из-за обиды на мать-игроманку
РИА «Новости»
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В Москве местный житель решил напугать мать, прострелив себе голову из пистолета. Он это сделал из-за обиды на женщину, которая очень любила играть в компьютер, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, на днях житель столицы, вернувшись домой, захотел поужинать, но места на кухне не оказалось: стол заняла его мать, увлеченная компьютерной игрой.

Мужчина разозлился и устроил скандал. Он заявил пенсионерке, что его в этой семье не любят, а также прокричал: «Нет человека - нет проблемы». Затем отправился в комнату, а женщина продолжила играть.

Спустя какое-то время в квартиру пришли врачи и сотрудники полиции. Москвич встретил их с окровавленным виском. Как выяснилось, обиженный сын выстрелил в себя из пневматического пистолета.

Женщина пояснила полиции, что несколько лет назад сын начал злоупотреблять спиртным, с того момента в их доме участились ссоры. У мужчины есть еще ружье, но пенсионерка спрятала его.

Ранее пьяный житель Москвы открыл стрельбу во дворе ресторана на Лесной улице. Прибывшим на место росгвардейцам мужчина не смог внятно объяснить причину своего поступка.

Стрельба Москва
05 марта 2024, 08:53
Крымский мост временно закрыли для движения поездов
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Поезда в районе Крымского моста остановили, движение по переправе для железнодорожных составов временно недоступно. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Всего из-за закрытия моста остановили девять составов. В компании-перевозчике отметили, что поезда начнут движение, как только получат разрешение на это. В пресс-службе также пообещали пассажирам по возможности сократить отставание от графика из-за временного закрытия моста.

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», - указали в компании.

Крымский мост также закрывали 4 января - движение в тот день приостанавливали только для автомобилей. Со стороны Тамани перед переправой выстраивалась очередь из 290 машин. Водителям и пассажирам пришлось прождать около часа, пока движение по мосту не возобновили.

Остановку автомобильного потока также фиксировали в начале декабря и конце ноября 2023 года.

Крымский мост Крым Поезда
05 марта 2024, 08:45
Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения льва на саратовскую школьницу
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нападении льва на 14-летнюю жительницу Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что и. о. руководителя СУ по Саратовской области Михайлин также доложит Бастрыкину о предварительно установленных обстоятельствах по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, на участке саратовского предприятия в вольере содержится лев. В прошлую субботу хищник напал на 14-летнюю девочку, проходившую мимо клетки. Школьница получила травмы рук, ее увезли в больницу. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Ранее мать пострадавшей рассказала «360», что дочь занимается в конном клубе на базе , где расположен вольер со львом. По ее словам, там нет дополнительных ограждений, и любой может подойти к животному.

Саратов Уголовное дело Дети Животные
05 марта 2024, 06:47
Иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник во Владивостоке
Пресс-служба Следственного комитета
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Надпись на памятнике «Поспеловская батарея» во Владивостоке оставил уроженец Узбекистана. Он думал, что писал на обычной стене, сообщил знакомый с делом источник РИА «Новости».

«Хотели просто написать, как на стене, не подумали, что это памятник», - сказал он.

Возбудили уголовное дело по статье 243.4 УК России «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества». По информации собеседника агентства, задержанный - уроженец Узбекистана. Другой источник заявил, что мужчина имел вид на жительство в России.

В интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина написали на «Поспеловской батарее» в составе Владивостокской крепости на острове Русском слова Akosh Sasha краской из баллончика. Пару задержали.

Уголовное дело Приморье Владивосток

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