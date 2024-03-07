07 марта 2024, 16:24

«Извращенец». Владельца салона красоты в Щелкове обвинили в установке скрытой камеры

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Владелец щелковского салона красоты «О-ля-ля» изменял супруге со своей сотрудницей. Он же установил скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, рассказала «360» клиентка заведения.

По словам женщины, у руководителя был роман с администратором салона. Любовница могла слить видео обнаженных женщин, прошедших процедуру лазерной эпиляции, так как владелец салона «задел ее чувства».

«Так же они работают без лицензии на аппарат лазерной эпиляции, об этом знают все бывшие и нынешние сотрудники салона. Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы. Моя знакомая поэтому ушла в другой салон. Не выплачивал зарплаты бывшим сотрудницам, кидал их на деньги», - поделилась собеседница «360».

Она также отметила, что ее подруга работала администратором в салоне и говорила, что клиенты приходили с жалобами после процедур. Аппарат лазерной эпиляции не обрабатывали тщательно после каждого клиента. Скрытую камеру в кабинете установил сам владелец, считает клиентка.

«Потому что она (камера - прим. ред.) проведена через кабель, а, значит, никто не мог иметь доступ, кроме него. Он тот еще извращенец. Он постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», - заключила женщина.

Информация о том, что клиенток щелковского салона красоты снимали на скрытую камеру в кабинете лазерной эпиляции, появилась 7 марта. По данным СМИ, устройство установили под видом датчика пожарной сигнализации.

Видео Женщины Щелково Красота
07 марта 2024, 13:36
ЦВО Минобороны подтвердил сообщения о пожаре в танковом училище в Казани
РИА «Новости»
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Руководство Центрального военного округа подтвердило информацию о пожаре в одном из зданий Казанского высшего танкового училища. Огонь локализовали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Там также уточнили, что возгорание выявили 7 марта около 12:00. Огонь охватил подсобное нежилое помещение на втором этаже здания училища.

«В 12:20 силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания», - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки.

Информация о пожаре сначала появилась в СМИ. Telegram-канала Baza сообщил, что в Казани загорелись казармы командного танкового училища на Оренбургском тракте. Издание опубликовало кадры с места случившегося. На ролике можно увидеть, что здание охватил дым.

Пожары Казань Военные
07 марта 2024, 12:59
Главе СК доложат о проверке после пожара в воронежском пансионате для пожилых
Пресс-служба МЧС
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Центральный аппарат Следкома получит доклад о ходе проверки из-за оказания небезопасных услуг пожилым людям в частном пансионате в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дослественную проверку начали после возгорания кровли в пансионате для престарелых в Коминтерновском районе. Во время пожара в здании находились 52 человека, как постояльцы, так и сотрудники. Спасатели оперативно их эвакуировали. Некоторых пенсионеров приходилось выносить на носилках.

Огонь охватил 200 квадратных метров крыши. Пламя тушили 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кирилл Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - указали в пресс-службе СК.

Ранее МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате. Огнеборцы с помощью техники пришлось подниматься на крышу полыхающего здания.

Спасатели Пожары Пенсионеры Россия Следственный комитет России
07 марта 2024, 12:56
Пожар вспыхнул в казармах Казанского танкового училища
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Пожар случился на территории танкового училища в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Telegram-канала Baza , в городе горят казармы казанского танкового училища.

Пожары Казань
07 марта 2024, 12:35
ФСБ предотвратила теракт в Карелии
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ обезвредили гражданина Белоруссии, который пытался взорвать административное здание в городе Олонец в Карелии. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По информации ФСБ, мужчина состоял в запрещенном в Белоруссии националистическом «Полке имени Кастуся Калиновского». Завербованный украинскими спецслужбами гражданин выстрелил в сотрудников спецслужб. Террориста ликвидировали. Никто из горожан и правоохранителей не пострадал.

«Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий», - указали в пресс-службе.

Сотрудники ФСБ нашли у террориста взрывное устройство, изготовленное из британского взрывчатого вещества, американского детонатора и бытового таймера. При себе преступник также имел пистолет и патроны.

Терроризм ФСБ Россия

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