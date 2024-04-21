21 апреля 2024, 12:40

«Грязно было все». Рабочие заняли новые квартиры в Москве, пока хозяева ждали заселения

Global Look Press
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В Новой Москве в строящемся жилом комплексе «Алхимово» рабочие с комфортом разместились в чужих квартирах. Их законные владельцы рассказали «360», как обнаружили, что кто-то облюбовал их жилье.

Она пояснила, что обратилась в управляющую компанию, но «что-то делать они не торопятся», так что пришлось менять все самим.

«Про рабочих они явно даже не заморачивались, на грязь при приемке особо внимания и не обратили, а грязно было абсолютно все», - посетовала Яна.

Еще одна женщина, купившая квартиру в этом доме перед Новым годом, в беседе с «360» пожаловалась на то, что ей по непонятным причинам до сих пор не дают ключи.

«Каждую неделю меняют дату. Вообще у других и шесть месяцев отсрочка, у меня пока четыре месяца», - добавила она.

Другая владелица жилья в новостройке отметила, что в одной из квартир «свет днем и ночью горит, белье на веревках сушится, даже окно не закрывают ничем».

«А так да, не живут, просто плов варят, стираются, моются, спят, а кто-то в это время за эту квартиру ипотеку исправно платит и мечтает, как заедет в свое новенькое жилье», - сыронизировала она.

Похожий случай был в Некрасовке. Там в пустующие квартиры незаконно поселились от 15 человек.

«Они нечаянно» Владелица одной из квартир Ирина сообщила, что они с мужем приобрели квартиру в рамках семейной ипотеки. Должны были заехать еще пять месяцев назад, но все это время в отделе заселения утверждали, что строительные работы еще не завершены. На днях супруг Ирины заехал лично выяснить, сколько еще придется ждать отделку. В квартире он увидел готовый ремонт, отделку - и рабочих, которые обосновались здесь с вещами. На полу лежали матрасы, на подоконниках - еда и различные бытовые предметы.

Мужчина снял нелегальных жильцов на видео и обратился в полицию. В итоге, по словам Ирины, мигрантов выгнали. Но на этом дело не кончилось.

«Подали досудебную претензию. Менеджер позвонил и попросил пояснить ситуацию. А что пояснять? Там жили люди», - возмутилась Ирина в беседе с «360».

Сотрудник попытался оправдать рабочих, пояснив, что «они нечаянно, где-то взяли ключи».

«Они (застройщики - прим. ред.) вообще никак не реагируют. Мы им говорили, что можно разобраться мирным путем. Они отказались и до сих пор врут», - пожаловалась Ирина.

Сейчас, по ее словам, в квартире осталось поставить кухню. Потом предстоит еще одна приемка.

«Они уже пятый день говорят, что там делают кухню, - на деле там пусто, ничего не делают, не хотят сотрудничать», - посетовала хозяйка квартиры.

«Свет горит, белье сушится» Оказалось, пострадали не только она и ее муж.

«Мне прислали много фото и видео, где все еще хуже, где рабочие жили много времени. Людям сдали квартиры в ужасном состоянии. У меня человек шесть-десять минимум, которые тоже ничего не доказали, тишина. Там просто ужас», - добавила Ирина.

В чате новостройки в соцсети, где она описала всю эту ситуацию, жильцы начали делиться своими историями.

«Своими глазами видели, что там живут. При приемке очень грязными были ванная, раковина, унитаз, обои. Нам лишь поменяли шланг у душа и сидушку унитаза, но не сразу, конечно же, и мы сами все мыли. Радость от приобретения квартиры сразу ушла, если честно. Сейчас стараемся все улучшить, но вечно что-то вылезает, например торчащий гвоздь, который пробил натяжной потолок», - рассказала «360» владелица одной из квартир Яна.

Мигранты Строительство Недвижимость Ипотека
21 апреля 2024, 12:23
В Мытищах иномарка влетела в припаркованную фуру и загорелась, водитель погиб
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Иномарка в Мытищах на большой скорости влетела в припаркованную фуру и загорелась. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». По словам очевидцев, водитель скончался.

«По свидетельству очевидцев, водитель легкового автомобиля погиб», - написали авторы материала.

Авария произошла вечером 20 апреля на Станционной улице. В группе «Замкадье | Подмосковье | Мытищи» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что водитель оказался зажат. Подробности аварии пока неизвестны.

Ранее две легковушки и скутер столкнулись на Ленинском проспекте в Москве. Из-за аварии остановили трамвайное движение.

Мытищи Иномарки Водители Москва
21 апреля 2024, 11:45
«Работают круглосуточно». Тюменский губернатор — о ситуации с паводком
Пресс-служба МЧС
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Ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной. Как рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале, уровень воды в реке Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метра.

Ситуация с паводком в Тюменской области остается сложной. Как рассказал губернатор Александр Моор в Telegram-канале , уровень воды в реке Ишим в городе превысила отметку в 10,5 метра.

«Прирост за сутки - 140 сантиметров. Интенсивность снизилась, в ближайшее время ожидаем максимума. Сейчас следим за состоянием гидротехнических сооружений. Люди работают круглосуточно», - поделился он.

В Казанском районе началось снижение уровня воды. В отрезанные населенные пункты сделаны временные дороги. Автобусные маршруты скорректировали, также действуют лодочные переправы. Но ключевым вопросом остается подвоз продуктов, подчеркнул Моор.

«Волна движется по Ишиму вниз по течению. Растет уровень в районе Абатска - плюс 64 сантиметра. Пик здесь прогнозируем через три дня», - добавил губернатор.

Ранее уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров , побив рекорд 2017 года. Для защиты одноименного города жители построили дамбу протяженностью 2700 метров. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе уже раскинулось настоящее море.

Спасатели продолжают работать в пострадавших от паводка регионах. Всего в Оренбургской, Тюменской и Курганской областях эвакуировали порядка 32,4 тысячи человек , остаются подтопленными почти 19 тысяч домов. С подтопленных территорий также вывозят животных. Спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео.

Паводки Дороги Продукты Реки
21 апреля 2024, 09:56
Уровень реки Урал в Орске упал, от паводка освободилось 928 домов
Global Look Press
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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился за сутки на 27 сантиметров — до 975. У Орска вода в Урале упала до 509 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

В Орске от паводка освободились 928 домов с приусадебными участками, в Оренбурге - еще 205.

«В Оренбургском и Сакмарском районах за минувшие сутки подтоплены 22 жилых дома и 272 приусадебных участка», - указали в пресс-службе.

Подтопленными в Орске остались 786 домов с приусадебными участками. В ПВР находятся 522 человека, в том числе 62 ребенка. Из-за паводка в 10 муниципальных образованиях области перекрыли 20 мостов, на федеральных дорогах движение не ограничивали. Кроме того, за сутки от паводка освободился один низководный мост в Красногвардейском районе.

С начала ликвидации последствий паводка военные РВСН раздали населению Оренбургской области больше 450 тысяч литров питьевой воды. Ее подвозят жителям, а также муниципальным предприятиям региона, оставшимся без водоснабжения.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге снизился за сутки на 27 сантиметров - до 975. У Орска вода в Урале упала до 509 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
21 апреля 2024, 09:53
Кафе загорелось в Москве на улице Павла Корчагина
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в кафе «Робин и Пятница» на улице Павла Корчагина в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 09:29. Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они обнаружили, что из окна административного здания идет густой черный дым. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей в кафе не было.

Спасатели Пожары Москва

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