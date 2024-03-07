Главе СК доложат о проверке после пожара в воронежском пансионате для пожилых

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Дослественную проверку начали после возгорания кровли в пансионате для престарелых в Коминтерновском районе. Во время пожара в здании находились 52 человека, как постояльцы, так и сотрудники. Спасатели оперативно их эвакуировали. Некоторых пенсионеров приходилось выносить на носилках.

Огонь охватил 200 квадратных метров крыши. Пламя тушили 66 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кирилл Левиту доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», - указали в пресс-службе СК.

Ранее МЧС показало тушение пожара в воронежском пансионате. Огнеборцы с помощью техники пришлось подниматься на крышу полыхающего здания.