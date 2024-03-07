Ели сырники и кашу. Тренер рассказал про меню отравившихся в Пензе спортсменов

«С утра каша овсяная, потом сырники, оладьи. На обед - первое, салат. Вечером, честно говоря, не помню», - поделился он.

Тренер участников из Самары Евгений заявил, что в его команде все было в порядке. Совсем легкое недомогание почувствовал только один ребенок: ночью ему захотелось в туалет.

«У нас все нормально. Что-то такое было и у нас, но мы быстро среагировали. Пострадавших нет у нас», - сказал он.

Питание было организовано в столовой гостиницы, но ели там не все. Сам тренер признался, что ни разу не ходил туда, поэтому даже не может сказать, что давали детям. Скорее всего, спортсмены подхватили ротавирус, предположил Евгений.

«Больше мы там не кушали», - добавил он.

Евгений пояснил, что ничего не знает о состоянии других ребят.

«Не могу за других отвечать, у меня команда своя», - отметил тренер.

Из гостиничной столовой уже взяли пробы воды и пищи. Полиция начала проверку.

Ранее в гостинице в Омске отравились школьники из Новокузнецка , приехавшие на соревнования по пляжному гандболу. Почти 20 учащихся попали в больницу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».