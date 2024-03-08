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Во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства обнаружили публикацию об остановке поезда. Специалисты установили, что на перегоне Полдневая - разъезд 98-й километр следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск электричка остановилась из-за неисправности двигателя.

«Задержка движения составила один час 25 минут», - уточнили в прокуратуре.

По факту случившегося организовали надзорные мероприятия в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура даст оценку соблюдению работниками закона о защите прав потребителей.

Ранее в Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда. Людям пришлось толпиться в проходах.

Утром 8 марта электричка Екатеринбург - Челябинск встала на железнодорожных путях в лесу. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.